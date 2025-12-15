中國富豪徐波指在美國代孕生逾300子 自稱「中國第一父親」

美媒披露，一名中國億萬富豪被指多年來透過美國代孕機構，讓超過百名孩子在美國出生，目標是建立龐大的家族勢力，並揚言要讓子女與美國科技大亨馬斯克的後代聯姻，形成跨國「家族王朝」。 美國《華爾街日報》報道，現年48歲的遊戲公司「多益網路」創辦人徐波長期行事低調，卻在社交平台上自稱「中國第一父親」，並多次發文表示，希望擁有至少「50名高品質的兒子」，作為未來事業與血脈的延續。 舊愛爆料「至少生了300名孩子」 報導指出，徐波透過美國代孕已擁有超過100名子女，起因於徐波的前女朋友唐靜（Tang Jing）發文爆料，指他實際上「至少生了300名孩子」，其中有11名由她撫養多年。

唐靜在11月15日發文表示，「這個數字可能還被低估，但絕對沒有誇大」，並透露兩人目前正因共同育有的2名女兒，陷入監護權糾紛。徐波則反控前女友多年來花費其數百萬元人民幣，但對於「生育數百名子女」的指控，並未公開回應。 網路上亦流傳多段與徐波相關的影片，其中一段據稱拍攝於2022年，畫面顯示在一棟豪宅內，數十名年幼男童整齊坐著，當鏡頭移動時，孩子們起身衝向鏡頭，用中文齊聲喊「爸爸」。影片字幕寫道：「想像一群孩子朝你跑來，是甚麼感覺？」

盼下代與馬斯克子女結婚 報道指出，徐波建立「家族帝國」的構想，據稱受到馬斯克（Elon Musk）的啟發，馬斯克因子女眾多引發關注。徐波則曾在微博稱，自己的子女未來能與馬斯克的孩子結婚。 報道指出，其中部分孩子長期居住在加州爾灣（Irvine）的住宅內，由保母照顧。徐波曾向法官表示，自己因工作繁忙尚未與孩子見面，但計畫日後將他們帶回中國。