中國實現「航母自主」　內地學者：未來朝向遠洋長期部署

內地解放軍學者25日在「艦載航空裝備發展學術論壇」上指出，目前中國已經建立起獨立自主的「航母艦載機艦基保障體系」，並正在着眼未來海軍戰略轉型，以及航母編隊遠海遠域執行戰訓任務。
具備電磁彈射與電磁阻攔
根據官方《新華社》，海軍航空大學青島校區霍武軍在論壇上稱，中國在艦載機艦基保障技術方面，已經由國外引網進沿用，轉型至自主系統研發；在艦載機起降技術方面，由滑躍起飛，發展為電磁彈射與電磁阻攔，並在調運布列技術方面，實現了自動化資訊化，油氣水電保障實現了集中集控一站式保障，有效提高了艦載機出動回收效率和綜合保障能力。
霍武軍表示，一整套與中國航母及艦載機裝備技術體制相一致、與航母編隊使命任務相適應的艦載機艦基保障體系已相對成熟，有效保障了艦載機隨航母編隊遂行海上部署任務。
將迎來三航母時代
霍武軍說，下一步，中國還將瞄準未來航母編隊遠海遠域長周期部署，以及艦載機航空兵遂行多種戰訓任務需求。
中國首艘航母「遼寧艦」25日服役12周年；第二艘航母、第一艘國產航母「山東艦」將在今年12月服役滿5周年；第三艘航母、中國完全自主設計建造的首艘彈射型航母「福建艦」已完成多次海試。有專家估計「福建艦」最快或可於2026年正式服役，屆時將正式迎來三航母時代。
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