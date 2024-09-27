中國實現「航母自主」　內地學者：未來朝向遠洋長期部署

內地解放軍學者25日在「艦載航空裝備發展學術論壇」上指出，目前中國已經建立起獨立自主的「航母艦載機艦基保障體系」，並正在着眼未來海軍戰略轉型，以及航母編隊遠海遠域執行戰訓任務。

具備電磁彈射與電磁阻攔

根據官方《新華社》，海軍航空大學青島校區霍武軍在論壇上稱，中國在艦載機艦基保障技術方面，已經由國外引網進沿用，轉型至自主系統研發；在艦載機起降技術方面，由滑躍起飛，發展為電磁彈射與電磁阻攔，並在調運布列技術方面，實現了自動化資訊化，油氣水電保障實現了集中集控一站式保障，有效提高了艦載機出動回收效率和綜合保障能力。

霍武軍表示，一整套與中國航母及艦載機裝備技術體制相一致、與航母編隊使命任務相適應的艦載機艦基保障體系已相對成熟，有效保障了艦載機隨航母編隊遂行海上部署任務。