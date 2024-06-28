中國專家：美國擔心「登月腳印」被破壞　派員商遺跡問題

據官媒《央視新聞》27日報道，隨著中國月球探測器着陸月面、「玉兔」出發工作，美國政府開始派出談判小組，與中國專家討論「如何保護人類在月球上的歷史遺跡」。例如，「玉兔」工作時車輪會軋壞杭思朗（Neil Alden Armstrong）的腳印嗎？月球上的資源應該歸誰所有？

強大了就會有人來協調

中國航天科技集團有限公司一院正高級研究院、副總工程師李洪波表示，「暫時不會出現這個情況。」不過，隨着中國登月探測器降落到月面，派出了「玉兔」這樣的月球車進行勘探開始，「美國政府的談判小組非常熱心地想跟中國的專家討論一個問題，就是人類在月球上的歷史遺跡，包括阿姆斯壯（杭思朗）的腳印，美國插在月球上的那面美國國旗。」

李洪波說：「當你強大了，就會有人來找你協調，之前是不會有人來提這些問題的。」

據內媒《中新網》近日報道，吉林大學研究團隊最近針對嫦娥五號鑽採岩屑月壤進行觀察分析，竟然在當中首次發現天然形成的少層石墨烯，這也讓內地網友超興奮，直呼月球恐將成為下一個各國爭奪的資源地。