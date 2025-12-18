中國專題｜「十五五」開局 2026年中國新能源智能車 幾個大趨勢值得關注

2026年是「十五五」(第15個5年規畫)開局之年，擁抱萬億級消費大市場、被定為重點布局的中國汽車產業，新能源智能網聯汽車有多個新機遇及新趨勢值得關注。當中擴大消費空間、關鍵技術持續進步、國際發展，以及推動產業融合達至「汽車+N」等範疇，都令人拭目以待。 內地新出台的《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》提出，到2027年形成3個萬億級消費領域，以及10個千億級消費熱點。其中智能網聯汽車，正是重點布局的3個萬億級消費領域之一。如何挖掘更大消費空間？實施方案表明，要增強供給與需求的「適配性」。簡言之是要生產商精準應對市場需求。例子有車企零跑推出純電轎跑Lafa5，瞄準年輕個性化市場，定位「10萬元級」價格，而且顏值、性能及智能兼備。

新車銷量佔比 新能源車首過半 根據統計，內地的新能源汽車已從2020年約140萬輛，激增至2024年的逾1,300萬輛；今年10月份，新能源汽車新車銷量，已達新車總銷量51.6%，首次過半。目前，內地已建成涵蓋智能車艙、自動駕駛、網聯雲控(雲端智能聯網)等完整智能網聯汽車體系。企業的加大投資已克服多個技術難題，令產品性能顯著提升。如純電動車平均續航里數已接近500公里；動力電池單體成本降低30%、壽命提升40%、充電速率提升3倍多；充電樁及換電站等基礎設施亦更加完善。

新一代電池技術將達共識 前瞻2026年及未來，在關鍵技術方面，目前新一代電池技術已進入應用期，研發機構和企業對全固態電池的技術發展路線漸有共識。例如在電解質材料選擇上，在氧化物、硫化物及聚合物三大主流材料中，硫化物逐漸成為各方心水。新一代電池有望於未來兩年起小量應用在新車上。 此外還有「組合駕駛輔助系統」，即外界俗稱、但政治不正確的「自動駕駛系統」。數據顯示，2025年1至7月內地具備「組合駕駛輔助系統」的乘用車新車銷量為775.99萬輛，同比增長21.31%，滲透率為62.58%。「組合駕駛輔助系統」已成新車亮點和消費者選購的重要考量。

當務之急規範「組合駕駛輔助系統」 內地把「組合駕駛輔助系統」分為L0至L5六個等級(level 1至5)，系統能接手的工作愈多，系統等級愈高；而目前內地市場銷售的新車，基本都屬「L2級」，即系統能承擔一些基本駕駛操作任務，例如控制車速、行車道保持等，但司機仍是終極負責人。預料2026年起「L2」將更趨普及。 內地工業和信息化部月前對《智慧網聯汽車 組合駕駛輔助系統安全要求》強制性國家標準，展開公眾諮詢，為「組合駕駛輔助系統」制定安全標準。當局關注不同車企的「組合駕駛輔助系統」，在複雜場景的可靠性及穩定性有差距，對交通安全構成潛在風險；並留意到車企對外宣傳「高階智駕」及「零接管」等概念，模糊了「駕駛輔助」與「自動駕駛」界線，並淡化系統的局限性，會導致司機警覺性降低。在此背景下，加快制定「組合駕駛輔助系統安全標準」成為當務之急。

跟智駕系統息息相關的「車載算力」(即車輛所搭載的運算硬件，例如晶片等的數據處理能力)，以及「車端大模型」(即部署在車輛的AI大模型)等智能關鍵技術，在「十五五」也勢必加速發展，將某程度上把車企推向AI公司轉型；而智能駕駛亦料成為國際科技競爭的重要領域。 內地車企「出海」規模料大躍升 在國際發展方面，業內人士認為踏入「十五五」，內地汽車產業「出海」(拓展到海外市場)將有大規模躍升，「整車(製成完整汽車)+智能化+電池+零部件+服務」的出海模式將會加速。此外，面對中國自主品牌佔比逐步提升的市場格局，跨國車企料將繼續把方針分為「在中國為中國」，即為內地市埸作研發，以及「在中國為世界」，即在中國設廠並把產品推向國際，以爭取最大發展。

汽車與其他產業融合同樣值得關注。預料在「十五五」，內地汽車產業將與機械人及低空經濟等加快融合，令「供應鏈重合度」(即原材料、零件及生產設備等可通用的比例)達至約70%；以及令一些基本的AI技術可以共用，例如汽車泊車的AI視覺技術，跟機械人視覺技術共用；汽車路線規劃技術，跟物流無人機共用等。 產業融合促成「汽車+N」產業 產業融合也將推動零部件企業，向「一變多」的跨賽道轉型。例如汽車攝錄鏡頭系統，跨賽道變成工業用的檢測視覺系統；新能源車的電池系統，跨賽道變成儲能設備等。最終將達致「汽車+低空經濟」、「汽車+機械人」及「汽車+能源」等「汽車+N」產業。

電池安全及汽車定價新規範 將更趨嚴格 內地新能源車的另一發展重點，是《電動汽車用動力蓄電池安全要求》將於26年7月1日起實施，「不起火、不爆炸」列為強制要求；另外還有《汽車行業價格行為合規指南(徵求意見稿)》，為汽車生產及銷售定格行為劃定「紅線」。2026年內地汽車行業政策，將邁向高標準、嚴監管及重規範，以應對產業競爭與「內卷」問題。