中國專題｜毛孩律師樓乘勢登場 消費新動力 「它經濟」潛力巨大

內地一個稱為「它經濟」的力量，正在茁壯成長，它較外國較遲起步，但亦正因如此潛力巨大。「它經濟」是指圍繞寵物消費而形成的經濟形態，涵蓋食品、用品、醫療、美容、攝影及保險等領域，緣於年輕人把寵物視為家庭成員的情感需求，推動消費由基礎飼養升級至更專業化的服務。內地甚至已有「毛孩律師樓」出現，律師團隊專做與寵物相關的事務。此外，近年人工智能(AI)崛起，也勢令「它經濟」發展更上層樓。

寵物市場規模突破3000億元 據亞寵研究院最新發布的中國寵物行業發展報告估算，2024年中國寵物犬貓數量達1.87億隻，寵物市場規模突破3,000億元人民幣，服務類消費佔比持續提升。47%的寵物主表示，經濟環境變化與消費回歸理智不影響「嬌養」愛寵，願意在主糧、零食、營養品、藥品及洗護用品方面增加支出。

其中北京持續加碼寵物產業發展，並加快寵物相關設施布局。月前在北京舉行的國際寵物用品展，展覽面積達12萬平方米，吸引逾1,500家參展商，以及逾1.3萬個品牌參展。有展商的特色風格布置吸引寵物主人及網絡平台直播達人駐足打卡，有關品牌專營高端貓糧狗糧、凍乾生骨肉，以及魚油「貓醬醬」等，令人目不暇給，也反映內地寵物食物市場早已悄然升級。該品牌高層表示，「從銷售數據來看，寵物糧升級帶來的價格上漲，並沒有影響新一代養寵人的消費熱情」。另有參展商售賣色彩豐富及形態各異的凍乾果蔬，包括西蘭花、胡蘿蔔、紫薯及蘋果等數十種。

寵物食品用品防偽服務續增長 另有過去10年專注於提供品牌防偽及產品溯源服務的公司，近年也殺入「它經濟」，為寵物食品及玩具等提供防偽追溯服務。公司負責人表示，隨著寵物主人的消費觀念提升，他們對產品的品質和口碑等方面的關注度不斷增加，防偽溯源服務為此提供一定保障。據估算，寵物食品及用品等領域對防偽追溯服務的需求，每年增長約60%。 AI助力「它經濟」發展 近日北京又舉辦寵物產業科技創新與投融資論壇，探討AI加速發展背景下的「它經濟」發展。會上專家認為，隨著時代變革及技術突破，中國無論從社會結構、家庭結構，還是從老百姓消費理念、生活方式等方面來看，都在發生一系列變化，為以陪伴為核心、能提供情緒等價值的寵物經濟發展，提供新機遇。AI的出現令寵物產業向智能化、精細化等方向升級。有寵物用品公司高層指出，「人工智能等技術正在改變人們照顧寵物的方式。智能寵物餵水機、智能貓砂盆以及人寵互動等產品，正在走進愈來愈多人的家裡」，而AI技術正在改變寵物的數字化管理，例如基於深度學習分析模型的寵物身份認證系統，可對寵物特徵進行訊息提取和識別，有助人們尋找走失的毛孩。

內地亦出現愈來愈多如萌寵樂園、貓咪咖啡館等場所，激活了新的消費形式；亦有不少地方正在加速寵物友好設施的構建，例如北京便正加快寵物相關設施布局，規劃寵物友好公園試點，為寵物提供專屬草坪、戲水池、遊樂滑梯及鞦韆等設施，並舉辦寵物時裝周以及打造跟寵物有關的特色小鎮等，將寵物經濟作為重點發展方向之一。 律師樓設「毛孩團隊」處理寵物事務 在一擲千金「嬌養」愛寵趨勢下，內地寵物醫療市場的發展當然亦備受看好。但更令人感興趣的可能是寵物的「法律市場」。北京凱耀律師事務所的律師們，在認真研判過往發生的寵物案件，梳理相關法律法規及行業標準，成立了「毛孩律法」團隊，為寵物企業提供產品準入及繁殖等業務的法律服務，同時為寵物主人提供寵物領養、寵物致他們人身財產損害或遭受第三方危害等諮詢。女律師安嘉然揚言，「我們不僅僅是律師，也是寵物行業規範化的助力者」。

中國畜牧業協會寵物產業分會副會長閻金勝表示，消費者的養寵觀念及認知不斷升級，帶動了新型寵物門店、新服務及新技能人才湧現，但提醒內地寵物行業也面臨政策法規未能與時俱進，以及監管方面缺乏明確法律依據等問題，「應積極推動出台相應的政策法規，確保寵物經濟持續健康發展」。 院校設伴侶動物科學創新班及養護課程 「它經濟」的蓬勃發展也讓中國一些相關院校看到機遇。南京農業大學副校長單正豐說，面對寵物消費市場這片快速增長的「藍海」，學校近年來率先設立伴侶動物科學創新班，開設伴侶動物養護及管理專業課程，引導學生融合AI、圖像識別及智能診斷算法等技術，發展智能養寵裝備等創新設計，主動迎合產業需求。

據報北京未來5年會把寵物經濟，作為重要板塊發展，將優化科技創新生態，加快推進寵物產業園區等建設，並引導社會資本投向寵物育種創新(以基因科技等科學方法培育動物)、智能診療及新藥創製等關鍵領域，為寵物產業注入活力。