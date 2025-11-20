中國專題｜高市早苗早植禍根 涉台言論「把日本拖入危機」

日本首相高市早苗近日發表涉台錯誤言論，引起中方強烈不滿。儘管她目前在國內民望高企，但其罔顧法理及歷史的言論危害地區穩定，也恐禍及日本自身，有當地輿論批評她把日本拖入「國家危機」。高市是日本右翼勢力代表人物之一，回顧其過往言行，她有上述涉台想法不令人意外，但公然表述顯然失禮。最新消息指她私下向幕僚承認其言論「有點說過頭了」。亦有人指她無非想強化「中國威脅」，恐嚇日本民眾支持軍事鬆綁。 根據日本國會2015年通過的新安保法，一旦出現「存亡危機事態」，日本可行使「集體自衛權」。高市在國會被問及「台灣有事」在怎樣情況下會構成「存亡危機事態」時，答曰：「若使用戰艦並伴隨行使武力，無論怎麼想這都是有可能構成存亡危機事態的情況。」前首相石破茂指此話幾乎等同於「台灣有事就是日本有事」。亦即是說，若台海出現衝突，日本就可能軍事介入。

高市能走到今天的位置，很大程度是靠前首相安倍晉三提攜，有日媒把她稱為安倍「政治門生」。安倍是二戰甲級戰犯、前首相岸信介的外孫，右翼思想根深蒂固，主張擺脫「戰後體制」，要求解除和平憲法對日本的軍事束縛。安倍任首相期間積極推動修憲，強行通過新安保法，解禁集體自衛權，當時在日本引起廣泛抗議。他卸任後曾公然聲稱「台灣有事就是日本有事」。 右翼立場較安倍 有過之無不及 高市在歷史認知、修憲擴軍及涉台政策等立場與安倍一脈相承，甚至有過之而無不及。她頻繁參拜靖國神社、要求廢除和平憲法中「放棄戰爭」條款，以及改自衛隊為「國防軍」；又主張大幅增加防衛費，讓日本有「對敵基地攻擊能力」。在涉台問題上，她多次鼓吹「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」，今年4月她作為國會議員竄訪台灣期間，還鼓吹「日台強化安全合作」、打造「準同盟關係」。

「以台制華」是以高市為代表的日本右翼放不下的執念，隱含擴軍等圖謀。安倍此前在新安保法添加「存亡危機事態」概念，歪曲歷屆日本政府的憲法解釋，旨在突破日本和平憲法「專守防衛」的限制，解禁集體自衛權，為自衛隊到海外作戰提供法律依據。在日本右翼眼中，台海局勢正是這一概念最有可能應用的場景。 右翼煽動台海局勢 與日本「存亡危機」掛鈎 日本右翼透過煽動台海緊張局勢、將之與所謂的日本「存亡危機」掛鈎，用意在於強化「中國威脅論」，騙取日本民眾支持軍事鬆綁，甚至修改和平憲法第九條。1947年實施的日本憲法，因第九條規定日本永遠放棄以國家主權發動的戰爭、武力威脅或武力行使，作為解決國際爭端的手段，而被稱為「和平憲法」。

高市上台後在擴軍方面動作不少，包括大增防衛費，提前兩年實現防衛費佔國內生產總值2%的目標；著手推進《國家安全保障戰略》等「安保三文件」的修改；試圖修改「防衛裝備轉移三原則」，進一步放寬武器出口限制；又暗示研發核動力潛艇等。

日媒︰高市私下承認「有點說過頭了」 但無論安倍本人抑或其他右翼首相，在任期間都不敢像高市般明確聲稱台海局勢可能構成「存亡危機事態」。東京大學教授佐橋亮對高市言論「大為驚訝」，指她描述的「存亡危機事態」缺乏法理基礎，也欠嚴謹的確認流程，似是在國會隨意發表個人意見。

《朝日新聞》最新報道指，高市在接受質詢前一晚獨自備戰，據報她知道會被問及涉台問題，但拒採用幕僚意見，堅持以自己立場回答，最終發表了上述令人側目的言論。據報有親信透露，高市事後坦言「剛才有點說過頭了」。日媒認為高市一系列軍事擴張設想和不負責任言論，凸顯政策重大負面轉向，令和平憲法面臨「從根本上被顛覆的危險」，或致日本無限擴大軍力使用範圍，進而把國家推入戰爭深淵。 台灣非國家 不適用於「存亡危機事態」 另一重點是，「存亡危機事態」法理依據來自新安保法，定義為「與我國有密切關係的他國遭到武力攻擊，因此威脅到我國的生存，從根本上顛覆了我國國民的生命、自由和追求幸福的權利的明確的危險事態」。當中明確規定「他國」受到攻擊時，才可能出現「存亡危機事態」，而台灣並非「國家」，日本官方也沒承認台灣是「國家」，因此新安保法這一規定，根本不適用於台海。日本東京都前知事、國際政治學者舛添要一指，國際法明確承認「台灣是中國的一部分」，「日本若以軍事方式介入相關局勢，將被視為侵略」。

日本立憲民主黨眾議員小澤一郎直言高市作為首相，卻「帶來國家危機」。她的言論造成三大影響，首先是衝擊地區穩定。《每日新聞》引述不具名自民黨資深議員稱，高市越過此前政府從未跨越的界限；俄羅斯科學院日本問題專家基斯塔諾夫亦稱其言論「史無前例」，只會加劇地區緊張。 其二是損害中日關係。中日互為重要近鄰，雙方關係長期健康穩定發展，符合人民及國際社會期待。日本共產黨籍參議員山添拓直言，高市言論令中日關係緊張、損害互信。立憲民主黨眾議員小澤一郎發文警告，高市的「攻擊性言論」足以引發中日關係受損、國民感情惡化、進出口貿易減少、人員往來受限等後果。