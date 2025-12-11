中國專題｜黑龍江辦「冰超」粵冰雪運動人口破千萬！內地冰雪經濟有幾熱？ 

內地正大力發展冰雪經濟，促進文化、體育、旅遊的深度融合，坐擁冰雪資源的城市不斷創新冰雪品牌，吸引大江南北各地的冰雪愛好者。其中黑龍江近日首次舉辦「冰超」備受關注；今年12月以來，新疆烏魯木齊、阿勒泰和吉林省相繼啟動冰雪假期，聯同滑雪場、酒店及文化場館推出優惠吸客；就算沒有天然冰雪的廣東，也已設有25間室內冰雪運動場館，冰雪運動參與人數突破千萬。 隨著中國大部分地區近日進入新冰雪季，「冰雪熱」正席捲多地。在黑龍江省，具濃郁東北特色的民俗風情的第六屆哈爾濱採冰節日前開幕，讓「爾濱熱」再度傳開，遊客可觀賞冰雕師手握刻刀現場創作、體驗赫哲族魚皮製作等非遺文化，以及品嘗熱氣騰騰的鐵鍋燉江魚和黏豆包等，又紛紛用鏡頭記錄下寒冷之中的火熱景象。

哈爾濱遊客花費逾1370億創新高 在2024至2025年的冰雪季，哈爾濱累計接待遊客9035.7萬人次，遊客總花費1372.2億元人民幣，兩項數據均創歷史新高。其中全球最大的冰雪主題公園、哈爾濱冰雪大世界，在上個冰雪季接待了逾356萬人次遊客，而在新冰雪季，再增添佔地120萬平方米的冰雪樂園。 黑龍江冰超開賽「跟著賽事去旅行」 冰雪經濟的「主菜」之一是冰雪運動，相關的體育活動正在內地不斷擴容及創新。首屆黑龍江省冰雪運動超級聯賽(冰超)近日正式開賽，是中國首個以群眾體育為核心、覆蓋冰雪季的省級綜合性賽事。賽事涵蓋競技項目及趣味冰雪活動，並構建省、市、縣三級賽事。黑龍江省體育局局長王獻宇開門見山說︰「我們要打造『跟著賽事去旅行』的消費新風尚。」

吉林省度假區預售額同比增長25% 在毗鄰的吉林省，今年冰雪假期首日，長白山華美勝地旅遊度假區的酒店入住率已過七成，超出歷史同期水平。吉林市中旅松花湖度假區今年新增了15萬平方米特色區域，並將策劃逾50場賽事活動。該度假區市場營銷總監黃鍾銳介紹，「預售額已超1億元，同比增長25%。」可見冰雪經濟有多熱。 吉林市納美山谷旅遊度假區亦人頭湧湧，前來度假的民眾，享受投擲冰壺、飛盤投籃、雪上足球及滑雪帶來的樂趣。吉林市松江東路小學學生潘十安在教練指導下，逐漸掌握滑雪技巧，「想像在和小松鼠打招呼，雪板往裡歪一些，就可以順利拐彎。」

新疆度假區冰雪假期客量 幾追平春節 新疆亦同樣被「冰雪熱」籠罩。新疆烏魯木齊市、阿勒泰雪假時間為12月1日至5日，加上前後的雙休日，出遊時間可達9天。吉林省冰雪假期時間則為12月3日至7日。「去哪兒旅行」數據顯示，冰雪假期期間，新疆和吉林的景區門票預訂總量均有大幅提高。新疆絲綢之路山地度假區市場部經理莊紅表示，「這幾天冰雪假期的遊客接待量，幾乎追平了春節假期的高峰。」該度假區在雪假期間，為中小學生開設免費公益滑雪教學課，預約名額一早爆滿。

數據顯示，2024至2025年冰雪季，全國滑雪場消費金額達786.13億元人民幣，滑雪場周邊兩公里消費金額增長27.97%，對周邊零售、交通、餐飲等行業振興作用明顯。 廣東省設25間室內冰雪運動場館 這股冰雪浪潮並不局限於北方，當局定下「南展西擴東進」戰略，南方地區有愈來愈多室內滑雪館建立，為發展冰雪運動注入新活力。廣東省冰雪運動協會的數據顯示，截至2025年4月，該省已有25間室內冰雪運動場館，冰雪運動參與人數已破千萬。 深圳冰雪世界日均接待逾5000人次 在深圳，今年9月底正式開業的深圳．前海冰雪世界總投資逾296億元人民幣，日均接待滑雪遊客逾5,000人次。一位愛好滑雪的本港遊客說，「從香港西九龍坐高鐵過來，通關後不到1小時就能站上雪道。」

今年中國冰雪產業規模 料破萬億元大關 《中國冰雪產業發展研究報告(2025)》顯示，2025年中國冰雪產業規模預計突破萬億元大關，達到10,053億元人民幣。全國冰雪運動場地由2018年的1,133個，大增至2024年底的2,678個。在2024至2025年冰雪季，居民參與冰雪運動及帶動消費規模逾1,875億元，同比增長逾25%。 冰雪裝備訂單量明顯超過往年同期 在產業鏈層面，中國冰雪產業鏈已涵蓋從上游冰雪資源開發、裝備生產；中游的冰雪服務及運營；再到下游的冰雪消費及衍生經濟等多個環節，形成完整產業生態系統。哈爾濱乾卯雪龍體育用品有限公司總經理李智博表示，「我們的訂單量已明顯超過往年同期，生產線正滿負荷運轉。」公司的生產流水線上，一副副滑雪固定器、一雙雙滑雪鞋在經過多道工序後整齊裝箱，準備發往全國各地。

新註冊冰雪企業較去年同期增9.1% 內地企業工商信息平台「企查查」數據顯示，截至11月28日，2025年以來，中國有2,296家冰雪經濟相關企業新註冊，較2024年同期增加9.1%。業內人士認為，在當前商業模式升級、產業融合及政策驅動下，中國冰雪經濟的「熱能」正持續釋放，成為提振消費、促進區域高質量發展的重要引擎。