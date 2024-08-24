中國從泰國引渡「特大經濟犯」　違法傳銷涉款上千億

據官方新華社報道，23日接獲中國公安部消息，指出在國內有關部門、駐泰國使館和泰國執法部門的大力協助下，公安部「獵狐行動」工作組8月20日將涉嫌組織、領導傳銷活動罪的特大經濟犯罪嫌疑人張譽發，從泰國成功引渡回國。此案是1999年中泰引渡條約生效後，中國從泰國引渡的首名經濟犯。

在泰國使館和執法部門合作之下，中國警方20日將涉嫌組織和領導傳銷活動罪的「特大經濟犯」張譽發，成功從泰國引渡回國。

2021發布紅色通報

自2012年以來，以張譽發為首的MBI集團通過發行虛擬數位貨幣的方式，要求參加者繳納700元至24.5萬元人民幣不等（約766元至26.8萬港元）的費用獲得平台會員資格，以高額返利為誘餌，以發展會員數量、投入資金數量作為計酬方式或者返利依據，實施網上傳銷違法犯罪活動。該集團共發展會員1,000餘萬人次，涉案資金超1,000億元人民幣（約1,095億港元）。

2020年11月，重慶市公安局依法對張譽發立案偵查；2021年3月，國際刑警組織中國國家中心局對其發布紅色通報。2022年7月21日，泰國警方抓獲張譽發。隨後，中方依據雙邊引渡條約向泰方提出引渡請求。今年5月21日，泰國上訴法院終審裁決將張譽發引渡中國。8月14日，泰國政府作出行政決定，支持法院上述終審裁決。

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