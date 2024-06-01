中國指美「印太戰略」註定沒有前途　解放軍決不停步

當地時間1日上午，美國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在新加坡香格里拉對話發表演說，表示印太地區仍將是美國的「優先戰區」，並強調將繼續採取一系列針對北京的區域威懾行動。

對此，中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰回應稱，美國「印太戰略」，滿是華麗辭藻，打著促進地區合作的旗號，但實際上卻抱守冷戰思維和零和博弈，搞封閉排他的「俱樂部」，真正目的是把一個個「小圈子」融合成「亞太版的北約」這個大圈子，從而維持以美國為主導的霸權地位。

當地時間1日上午，美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在新加坡香格里拉對話發表演說，表示印太地區仍將是美國的「優先戰區」，並強調將繼續採取一系列針對北京的區域威懾行動。

針對美國防長1日在新加坡香格里拉對話發表的演說，中方回應稱，美國印太戰略滿是華麗辭藻，注定沒有前途，並表示解放軍決不允許台灣從大陸分裂出去。

中方表示，這個戰略本質上是一個製造分裂、戰鬥對抗、破壞穩定的戰略，完全是逆歷史潮流而動，違背地區國家求和平、謀發展、促進合作、服務共贏的共同意願，服務的只是美國一己的地緣政治之私利，注定是沒有前途的。

1日，中國防長董軍（左）在新加坡香格里拉對話峰會開幕式上。（圖／美聯社）

中方表示，解放軍絕不允許台灣分裂出去。台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，當年中美建交的前提是斷交、廢約、撤軍，近年來美方背棄承諾，虛化掏空一中原則，助台謀「獨」，武裝台灣，攪亂台海。中方表示，當前台海形勢嚴峻，賴清德之流數典忘祖，赤裸裸販賣「兩國論」，妄想「倚外謀獨」「以武謀獨」，加速把台灣推向災難深淵。這是破壞台海現況的罪魁禍首，也是區域穩定的最大危害。