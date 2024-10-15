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中國
2024-10-15 11:41:00

中國提出規劃分階段躋身國際前列　成為空間科學強國

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中國提出規劃分階段躋身國際前列　成為空間科學強國。圖為林西強在香港展示中國太空站全貌高清圖像。（資料圖片）

中國提出規劃分階段躋身國際前列　成為空間科學強國。圖為林西強在香港展示中國太空站全貌高清圖像。（資料圖片）

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內地公布國家空間科學中長期發展規劃，計劃分階段實現空間科學高質量發展，帶動空間技術創新突破，促進空間應用升級換代，躋身國際前列，成為空間科學強國。

面向世界空間科學前沿和國家重大戰略需求，立足現有學科、人才隊伍及工程技術等優勢和特色，中國有望取得突破的五大科學主題及其優先發展方向。包括極端宇宙、時空漣漪、日地全景、和太空格物。

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當局提出至2027年、2028至2035年和2036至2050年三個階段實施的科學任務規劃，形成至2050年中國空間科學發展路線圖。

第一階段實施載人月球探測

第一階段至2027年，運營中國空間站，實施載人月球探測、探月工程四期與行星探測工程，形成若干有重要國際影響力的原創成果。

第二階段由2028至2035年，通過第一階段任務實施取得的成果。運營中國空間站，論證實施載人月球探測、月球科研站、太陽系邊際探測、巨行星系統探測、金星大氣採樣返回等科學任務。

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第三階段2036至2050年，中國空間科學重要領域達到世界領先水平。論證實施大型任務5至6項，以及25項左右中小型和機遇型任務。

需進一步強化組織實施

為實現規劃發展目標，需進一步強化組織實施，保障財政投入，紮實基礎能力，深化國際合作，加強科學普及，持續取得關鍵性、原創性、引領性重大科技成果，有力支撐航天強國、科技強國建設。

原文刊登於 香港電台

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