中國援建柬埔寨基地將完成　解放軍艦艇長泊逾半年惹關注

外媒近日報道，中國援建柬埔寨雲壤海軍基地（Ream Naval Base）工程已近完工，有衛星照片顯示，2艘解放軍艦艇已停靠超過半年，儘管兩國皆否認駐軍，但可容納航母的碼頭與巨型乾船塢顯示「內情不單純」。

據《紐約時報中文網》18日報道，2023年12月3日柬埔寨國防部長宣布，兩艘中國海軍護衛艦將到訪雲壤，進行聯合軍事演習。衛星照片顯示，軍艦在兩天前就抵達，此後便一直在附近停留。

「不是甚麼其他國家的軍事基地」

雲壤基地指揮官告訴《紐約時報》：「雲壤軍事基地是柬埔寨的，不是甚麼其他國家的軍事基地，說基地由中國控制是不對的。」他表示雲壤的建設仍在進行中，不允許外國船隻停靠，在那裏半年多的外國船隻，中國護衛艦「僅用於訓練」。

報道指出，雲壤基地通過填海建立了一個碼頭和巨型乾船塢，坐落在主要海上航道附近，全都遠超柬埔寨艦隊的需求，明顯是為航母準備，該碼頭布局與中國吉布堤海軍基地碼頭相似，柬埔寨自己的小型護衛艦則停靠在南邊一個小得多的碼頭。