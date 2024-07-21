中國援建柬埔寨基地將完成　解放軍艦艇長泊逾半年惹關注

外媒近日報道，中國援建柬埔寨雲壤海軍基地（Ream Naval Base）工程已近完工，有衛星照片顯示，2艘解放軍艦艇已停靠超過半年，儘管兩國皆否認駐軍，但可容納航母的碼頭與巨型乾船塢顯示「內情不單純」。
據《紐約時報中文網》18日報道，2023年12月3日柬埔寨國防部長宣布，兩艘中國海軍護衛艦將到訪雲壤，進行聯合軍事演習。衛星照片顯示，軍艦在兩天前就抵達，此後便一直在附近停留。
「不是甚麼其他國家的軍事基地」
雲壤基地指揮官告訴《紐約時報》：「雲壤軍事基地是柬埔寨的，不是甚麼其他國家的軍事基地，說基地由中國控制是不對的。」他表示雲壤的建設仍在進行中，不允許外國船隻停靠，在那裏半年多的外國船隻，中國護衛艦「僅用於訓練」。
報道指出，雲壤基地通過填海建立了一個碼頭和巨型乾船塢，坐落在主要海上航道附近，全都遠超柬埔寨艦隊的需求，明顯是為航母準備，該碼頭布局與中國吉布堤海軍基地碼頭相似，柬埔寨自己的小型護衛艦則停靠在南邊一個小得多的碼頭。
柬埔寨並沒有轟炸機
不過，雲壤似乎沒有為導彈發射器或戰鬥機機庫預留建築場地。據衛星分析人士稱，雲壤可能主要用作中國海軍的補給站。雲壤基地已經完成了80%。軍事分析人士預計，該基地將於今年年底完工。
另外，在不遠處，一家中國公司在曾經受到保護的叢林中開闢了一條足以容納轟炸機起降的跑道，「但柬埔寨並沒有轟炸機」。該公司表示，該機場主要是為中國遊客服務的。據悉，中國是世界上擁有海軍艦艇數量最多的國家，且已有不止一艘航母在役，其在世界重要海上通道的軍事建設，引發外界質疑北京「正在把柬埔寨等國家納入自己的軌道」。
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