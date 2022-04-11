中國據報向塞爾維亞付運地對空導彈

6架中國解放軍空軍的運-20飛機於上周五(8日)出現在土耳其領空，飛越兩個北約成員領空向西飛向塞爾維亞，引發外界關注。美國傳媒報道，中國運載地對空導彈予塞爾維亞軍方。

《美聯社》(AP)報道，公開來源的飛行器追踪組織Evergreen Intel最先在伊斯坦布爾以北發現了6架中國空軍的運-20運輸機，上周六(9日)降落貝爾格萊德民用機場，據報運載中國紅旗22(HQ-22)地對空導彈給塞爾維亞軍方。根據拍到的照片，帶有解放軍標誌的中國貨機停在機場。塞爾維亞國防部未有回應美聯社的查詢。專家說，中國經過至少兩個北約成員國土耳其和保加利亞，運送這批軍備。

報道說，這批中程導彈系統交易在2019年商定。塞爾維亞總統武契奇上周六曾經表示，將於周二或周三展示軍方「最新的驕傲」。