中國新加坡實施30天互免簽證 明年初落實

新加坡傳媒報道，黃循財早上與國務院副總理丁薛祥共同主持中星雙邊合作聯委會會議。黃循財在會上表示，在全球經濟面對逆風、地緣政治不確定性上升，以及全球暖化的背景下，兩國加強合作變得更為重要，人員往來是支撐合作的基礎，目前兩地航班往來已經回復到接近疫情前，希望未來可以超越疫情前的水平，互免簽證安排將可推動更多人員交流，強化雙邊關係。

正在天津訪問的新加坡副總理兼財政部長黃循財今日(7日)表示，將與中國落實30日互免簽證安排，以推動兩國人員交流。新加坡外交部消息指，兩國將商討落實細則，並在2024初落實。

推動人員交流 強化雙邊關係

丁薛祥形容今年以來中星各領域合作成果豐碩，經貿合作邁上新台階，高品質共建「一帶一路」穩步推進，重點合作項目向縱深發展，雙方也積極拓展數位經濟、綠色發展、科技創新等新領域合作，兩國的人文交流也更加活躍。

黃循財成接班人後首訪華

新加坡公民享有15天免簽入境中國的政策，此政策在疫情期間曾暫停，中國7月26日恢復對持普通護照來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境的新加坡公民15天免簽入境政策，但持有中國護照者入境新加坡需簽證。