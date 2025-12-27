中國新茶全球化暢銷東南亞　進軍歐美市場硬撼Starbucks

從東南亞到歐美 中國新茶飲如何從出海到全球化？

中國新茶飲在海外市場迅速發展，門市遍布全球，成為中國品牌「出海」的新興力量。

在廣闊而陌生的海外市場，背後蘊含中國傳統茶文化的新茶飲，是如何克服難關走向全球化呢？

文章出處：「當代中國」網站

中國新茶飲出海首選東南亞 華人較多且文化相近

中國新茶飲出海的目標市場多元化，而在眾多選擇之中，東南亞被視為首選地，佔比高達71%。

有行業研究報告亦指出，截至2025年6月，東南亞已有近20個中國新茶飲茶品牌落地，門店總數超過5,000間。

究其原因，一方面東南亞的華人華僑數量龐大，語言、風俗與中國國內相近，並且都有飲茶的習慣。當地民眾普遍喜愛甜食，奶茶、果茶等本來就是日常飲料，對於中國新茶飲品牌而言，省卻不少時間去進行市場「教育」。

更重要一點，東南亞地處熱帶，氣候終年炎熱，冷飲幾乎是大眾的「剛需」，且沒有旺淡季之分。

以霸王茶姬為例，其藉着開拓東南亞市場，成功實現新一輪業務增長。據其財報顯示，2025年第二季度海外商品交易總額為2.352億元人民幣，同比增長77.4%，環比增長31.8%‌。

霸王茶姬在印尼雅加達的首間門市，開業頭三日銷量突破1萬杯，首周注冊用戶超過5,000人。在新加坡同樣火爆，門市日均銷售杯量保持在1,500杯以上。

值得一提是，在眾多茶葉種類當中，綠茶在東南亞的表現最好，大型品牌都是以綠茶為基底的新茶飲產品搶佔市場，亦帶動中國綠茶的跨境貿易。

在2022至2023年，蜜雪冰城在印尼的門市數量井噴式增長，同期中國綠茶對印尼的出口量分別就同比增長67.8%和77.2%。