中國新茶全球化暢銷東南亞　進軍歐美市場硬撼Starbucks

中國新茶飲在海外市場迅速發展，門市遍布全球，成為中國品牌「出海」的新興力量。
在廣闊而陌生的海外市場，背後蘊含中國傳統茶文化的新茶飲，是如何克服難關走向全球化呢？
文章出處：「當代中國」網站
中國新茶飲出海首選東南亞 華人較多且文化相近
中國新茶飲出海的目標市場多元化，而在眾多選擇之中，東南亞被視為首選地，佔比高達71%。
有行業研究報告亦指出，截至2025年6月，東南亞已有近20個中國新茶飲茶品牌落地，門店總數超過5,000間。
究其原因，一方面東南亞的華人華僑數量龐大，語言、風俗與中國國內相近，並且都有飲茶的習慣。當地民眾普遍喜愛甜食，奶茶、果茶等本來就是日常飲料，對於中國新茶飲品牌而言，省卻不少時間去進行市場「教育」。
更重要一點，東南亞地處熱帶，氣候終年炎熱，冷飲幾乎是大眾的「剛需」，且沒有旺淡季之分。
以霸王茶姬為例，其藉着開拓東南亞市場，成功實現新一輪業務增長。據其財報顯示，2025年第二季度海外商品交易總額為2.352億元人民幣，同比增長77.4%，環比增長31.8%。
霸王茶姬在印尼雅加達的首間門市，開業頭三日銷量突破1萬杯，首周注冊用戶超過5,000人。在新加坡同樣火爆，門市日均銷售杯量保持在1,500杯以上。
值得一提是，在眾多茶葉種類當中，綠茶在東南亞的表現最好，大型品牌都是以綠茶為基底的新茶飲產品搶佔市場，亦帶動中國綠茶的跨境貿易。
在2022至2023年，蜜雪冰城在印尼的門市數量井噴式增長，同期中國綠茶對印尼的出口量分別就同比增長67.8%和77.2%。
中國新茶飲進軍歐美 經營模式截然不同？
東南亞是中國新茶飲出海的起點，近年正擴展至歐美市場。
據不完全統計，已有十多個中國新茶飲品牌在美國開設分店。按照門市規模計算，喜茶在美國的分店最多，截至2025年11月有多達36間門市，分布在紐約、洛杉磯、三藩市、侯斯頓、西雅圖、波士頓等地。
進軍美國，一方面當地市場潛力巨大，雖然咖啡被星巴克等龍頭企業壟斷，但尚未有新茶飲方面的全國性巨頭，中國品牌有機會及能力參與競爭。
研究報告亦顯示，美國的新茶飲市場正以9.1%的年增速快速擴張，潛在門市規模有5至10倍的增長空間，預計2030年市場規模更將突破80億美元。
但這次中國新茶飲品牌不再能夠直接搬運國內成功模式，相反，幾乎所有品牌都要改革創新，以適應市場變化。
以美國為例，美國的新茶飲市場正處於早期發展階段，但受制於當地複雜的政策法規，各大品牌的開店速度均不如其他市場，從籌備到開業，往往要花費一年以上時間，遠超在中國國內開店的周期。
分店形態及經營模式也截然不同，北美市場普遍要求門市面積超過100平方米，以容納座位區與露天區，不能國內那種約30平方米左右的小店舖。
中國新茶飲克服難關 出海終極目標全球化
以檸檬茶為主要產品，講究手打、現搖的檸季創始合伙人汪潔分享，適應當地的法律法規並不容易，特許經營在美國是非常成熟經營方式，但是每個州份，甚至每個城市，都可能有獨特情況，都需要了解和學習。
茉莉奶白相關負責人亦坦言，品牌要進軍美國，最大難題是建設本地團隊，即使諮詢專業律師，有時也無法獲取清晰明確的解釋說明，大部分情況仍需自行摸索前行，過程充滿挑戰和不確定性。
但歐洲、北美等作為全球具有代表性的消費市場之一，各大中國新茶飲品牌仍希望能在當地立足，進一步將自身打造成為全球化品牌。
從東南亞再到歐美，中國新茶飲不斷向外推廣，以東方美學、健康理念及跨界創意，為中國傳統茶文化贏得全世界的青睞，亦標誌着中國品牌從「供應鏈輸出」，逐漸變成「文化價值輸出」。
