中國新茶自產自銷鞏固價格優勢　推出本地化產品助出海

供應鏈+本地化 中國新茶飲出海致勝之道

除中國以外，蜜雪冰城的業務已覆蓋越南、柬埔寨、日本、韓國、澳洲等十多個國家，擁有超過4,700間門市。在2025年4月，蜜雪冰城在哈薩克的分店正式開業，是其在中亞的首間門市，首月營業額即超過43萬元人民幣。

在香港上市的蜜雪冰城，是中國內地其中一間最大型新茶飲品牌，市值至今超過1,500億港元。

新茶飲在國內市場規模超過3,500億元人民幣，同一時間愈來愈多品牌將目光放向海外。一杯新茶飲是如何走向世界，成為中國品牌「出海」的新勢力呢？

中國新茶飲，將傳統茶文化與現代消費需求有機結合，打造創新的品茶方式。

分析指出，許多中國新茶飲品牌成功出海的原因，背後一大優勢是穩定的供應鏈。

中國市場是全球最大茶葉和新茶飲消費市場，許多品牌在國內深耕過後尋求出海，擴張業務，此時它們已有相對成熟的營運模式，明白供應鏈穩定的重要。

以蜜雪冰城為例，其早在2012年即開始建設中央工廠，率先完成「自建工廠、自建供應鏈、自產核心原材料」的產業布局。

蜜雪冰城特別為每一款基底材料都建立「超級工廠」，同時亦對所需要的水果食材安排冷鏈物流運送，源頭保障品質。

蜜雪冰城在海外的經營沿用同一模式，搭建了覆蓋全球六大洲、38個國家的採購網絡，又在東南亞4個國家建立本地化倉儲體系，有7個面積共計約6.9萬平方米的自主運營倉庫。

透過原材料自產並直接供應，蜜雪冰城在確保產品質素穩定之餘，亦保持價格競爭力。