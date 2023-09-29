中國最快跨海高鐵通車 福州到廈門最快55分鐘

連接福州、廈門和漳州的福廈高鐵昨日全線開通，來往福州到廈門的行車時間從約2小時縮短至1小時以內，最快只需55分鐘便抵達，形成福州與廈門「一小時生活圈」。福廈高鐵歷時6年興建，全長277公里，時速達350公里，是目前中國運行時速最快的跨海高鐵，也是距離台灣海峽最近的高鐵。
福廈高鐵第一班列車、「復興號」G9801次昨早9時15分從福建省會福州出發，沿著台灣海峽西岸的海岸線，駛向閩南廈門；當車廂中的智能螢幕顯示「列車當前速度351km/h」(時速351公里)字幕時，乘客們不禁發出歡呼。列車從福州南站出發途經莆田市、泉州市，駛過湄洲灣、泉州灣和安海灣3座跨海大橋，抵達終點廈門北站，全程約1小時。
福州至漳州最快89分鐘
乘客亦可沿途欣賞美麗的海灣景色。福廈高鐵於海上穿行的鐵路長19.9公里，三跨海灣是這條高鐵最大特色，也是建造過程中最大挑戰。沿線共8個車站，車長車艷雪稱，「現在坐高鐵從福州到廈門只需約1小時，比之前的福廈鐵路動車縮短一個多小時。」福州至漳州則最快89分鐘到達。隨著開通，福廈高鐵亦將東南沿海城市群串聯成「黃金旅遊帶」。報道指，福廈高鐵所經的3座跨海大橋均破紀錄；湄洲灣跨海大橋是中國首座跨海高鐵矮塔斜拉橋，泉州灣跨海大橋是中國首座跨海高速鐵路橋，安海灣特大橋是世界首座無砟軌道跨海大跨斜拉橋。大橋亦具良好抗風能力，列車可在8級大風下不限速行駛，11級暴風下亦毋須停駛。