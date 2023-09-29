中國最快跨海高鐵通車 福州到廈門最快55分鐘

連接福州、廈門和漳州的福廈高鐵昨日全線開通，來往福州到廈門的行車時間從約2小時縮短至1小時以內，最快只需55分鐘便抵達，形成福州與廈門「一小時生活圈」。福廈高鐵歷時6年興建，全長277公里，時速達350公里，是目前中國運行時速最快的跨海高鐵，也是距離台灣海峽最近的高鐵。

福廈高鐵第一班列車、「復興號」G9801次昨早9時15分從福建省會福州出發，沿著台灣海峽西岸的海岸線，駛向閩南廈門；當車廂中的智能螢幕顯示「列車當前速度351km/h」(時速351公里)字幕時，乘客們不禁發出歡呼。列車從福州南站出發途經莆田市、泉州市，駛過湄洲灣、泉州灣和安海灣3座跨海大橋，抵達終點廈門北站，全程約1小時。

