熱門搜尋:
中秋節2023 杭州亞運 AIRSIDE MBTI 恒大 十一國慶 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 流感 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-09-29 04:30:45
日報

中國最快跨海高鐵通車 福州到廈門最快55分鐘

分享：
福廈高鐵 福廈高鐵

連接福州、廈門和漳州的福廈高鐵昨日全線開通，來往福州到廈門的行車時間從約2小時縮短至1小時以內，最快只需55分鐘便抵達，形成福州與廈門「一小時生活圈」。福廈高鐵歷時6年興建，全長277公里，時速達350公里，是目前中國運行時速最快的跨海高鐵，也是距離台灣海峽最近的高鐵。

福廈高鐵第一班列車、「復興號」G9801次昨早9時15分從福建省會福州出發，沿著台灣海峽西岸的海岸線，駛向閩南廈門；當車廂中的智能螢幕顯示「列車當前速度351km/h」(時速351公里)字幕時，乘客們不禁發出歡呼。列車從福州南站出發途經莆田市、泉州市，駛過湄洲灣、泉州灣和安海灣3座跨海大橋，抵達終點廈門北站，全程約1小時。
 

福廈高鐵 福廈高鐵

福州至漳州最快89分鐘

乘客亦可沿途欣賞美麗的海灣景色。福廈高鐵於海上穿行的鐵路長19.9公里，三跨海灣是這條高鐵最大特色，也是建造過程中最大挑戰。沿線共8個車站，車長車艷雪稱，「現在坐高鐵從福州到廈門只需約1小時，比之前的福廈鐵路動車縮短一個多小時。」福州至漳州則最快89分鐘到達。隨著開通，福廈高鐵亦將東南沿海城市群串聯成「黃金旅遊帶」。報道指，福廈高鐵所經的3座跨海大橋均破紀錄；湄洲灣跨海大橋是中國首座跨海高鐵矮塔斜拉橋，泉州灣跨海大橋是中國首座跨海高速鐵路橋，安海灣特大橋是世界首座無砟軌道跨海大跨斜拉橋。大橋亦具良好抗風能力，列車可在8級大風下不限速行駛，11級暴風下亦毋須停駛。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受