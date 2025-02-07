中國最美保鑣護衛泰國總理爆紅　習鐵砂掌擊敗日本空手道

嚴月霞身高約175厘米，但外型並不像刻板印象裡保鑣的「勇猛」，修長身材反而更像模特兒，配上圓圓臉蛋一雙眼睛明亮有神。

泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）近日訪問中國，而她身邊一名美女保鑣暴紅，這名女保鑣擁有175厘米修長身材，英姿挺拔、外型亮麗，還是一名武術高手。

第二次受到媒體關注

據稱，她從小經過專業的訓練，曾師從五華山空司道長，學得獨門絕技五華鐵砂掌，曾擊敗5名日本空手道冠軍，使他們無法近身。在習武的同時，嚴月霞沒有忘記課業，她以優異成績考取北京體育大學，隨後進入國家武術隊，很快脫穎而出，成為中南海一名保鏢。

這是嚴月霞第二次受到媒體關注，2023年9月，敘利亞前總統巴沙爾（Bashar al-Assad）偕同夫人訪問中國，嚴月霞負責保護巴沙爾夫人，她始終與巴沙爾夫人保持著約1米的距離，但視線不離開對方，如有特殊情況就立即上前解決。例如在北京外國語大學演講結束後，有位學生握著巴沙爾夫人的手不放，她立即上前示意男學生，鬆開巴沙爾夫人的手。

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