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中國
2025-02-07 14:45:17

中國最美保鑣護衛泰國總理爆紅　習鐵砂掌擊敗日本空手道

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嚴月霞

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泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）近日訪問中國，而她身邊一名美女保鑣暴紅，這名女保鑣擁有175厘米修長身材，英姿挺拔、外型亮麗，還是一名武術高手。

身高約175厘米

《網易》報道，這名女保鑣名叫嚴月霞，1985年出生於河南省，畢業於北京體育大學畢業，自幼習練武術，她隸屬中國公安部警衛局，一杠三星是一級警司，屬於國家級保鏢。

嚴月霞身高約175厘米，但外型並不像刻板印象裡保鑣的「勇猛」，修長身材反而更像模特兒，配上圓圓臉蛋一雙眼睛明亮有神。

緬甸詐騙園區 國家主席習近平在北京會見訪華的泰國總理佩通坦。 泰國總理佩通坦訪華 佩通坦前往天安門廣場，向人民英雄紀念碑敬獻花圈。 佩通坦前往天安門廣場，向人民英雄紀念碑敬獻花圈。 泰國總理佩通坦(佩通坦fb圖片) 泰國總理佩通坦(佩通坦fb圖片) 泰國總理佩通坦(佩通坦fb圖片) 泰國總理佩通坦(佩通坦fb圖片) 泰國總理佩通坦(佩通坦fb圖片) 泰國總理佩通坦(佩通坦fb圖片) 泰國總理佩通坦(佩通坦fb圖片) 佩通坦(路透社)

第二次受到媒體關注

據稱，她從小經過專業的訓練，曾師從五華山空司道長，學得獨門絕技五華鐵砂掌，曾擊敗5名日本空手道冠軍，使他們無法近身。在習武的同時，嚴月霞沒有忘記課業，她以優異成績考取北京體育大學，隨後進入國家武術隊，很快脫穎而出，成為中南海一名保鏢。

這是嚴月霞第二次受到媒體關注，2023年9月，敘利亞前總統巴沙爾（Bashar al-Assad）偕同夫人訪問中國，嚴月霞負責保護巴沙爾夫人，她始終與巴沙爾夫人保持著約1米的距離，但視線不離開對方，如有特殊情況就立即上前解決。例如在北京外國語大學演講結束後，有位學生握著巴沙爾夫人的手不放，她立即上前示意男學生，鬆開巴沙爾夫人的手。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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