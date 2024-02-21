中國有廉航推上海飛大阪「0元機票」　境內航線均百元人民幣有找

中國春節連假結束，很多人都開始上班上課，也讓旅遊業機票大跳水，不僅國內線出現不到百元人民幣的特惠機票，還有廉航推出上海飛大阪零元機票促銷，稅後只需付港幣約440元。

對此記者求證，發現中國購票平台上，近期真的出現上海飛大阪及曼谷等多條國際航線，未稅票價都不超過100元人民幣（約110元港幣）的特價優惠。

據《央視財經》報導，中國長假結束，旅遊需求銳減，市場上也出現許多超優惠機票，也讓許多人錯峰出遊撿好康。誇張的是，網路出現一張截圖，上面寫著「上海飛日本」竟然有０元機票。

機票促銷加自費補貼

廉航春秋航空宣傳部部長毛懿透露，（0元機票）是相關的代理和平台，在機票促銷價格的基礎上進行補貼，「平台或者代理為了爭奪旅客、流量，會用這種自費補貼的方式。」

據了解，在春節後過後至3月初左右，中國多條旅遊路線價格會出現明顯降幅，像是三亞、北京、雲南等熱門目的地價格，甚至會直接「腰斬」。

另外國內線包括上海、北京、廣州、深圳、杭州等城市出發，飛往中西部城市的多條航線出現不足百元的特價機票，例如，本週上海飛重慶的機票最低票價為31元（約120元港幣），上海飛青島的票價更只要14元（約16元港幣）。

但業者也提醒，去程和回程的票價都得特別留意，可別以為來回都能買到便宜機票。像是3月3日到7日去程最低票價是80元（約88元港幣），但回程卻是500到600元（約550到658元港幣）。建議旅客搶票前，可得看個仔細。