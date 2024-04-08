中國有趣火車站名 全名只有1個字？「下一站」是甚麼站？

營運里程近16萬公里 截至2023年底，中國鐵路營運里程近16萬公里，僅次於美國排名世界第二。其中高鐵有4.5萬公里，排名世界第一，且遠遠拋離其他國家。 要注意的是，無論是普速鐵路還是高鐵，中國的里程仍在不斷增加。

以包工頭姓氏命名 「宋」這名字從何而來？它原為沙俄修築的「中東鐵路」上一個站點，附近全是沒人煙的荒蕪之地，甚至沒有地名。 當時負責工程的中國包工頭姓宋，於是這座建在荒地上的火車站，就用了他的姓來命名，並一直沿用。

因為有了這座火車站，附近發展出來的小鎮亦被稱為「宋站鎮」。當年那位宋先生，應該不會想到自己有此影響力。 如今的「宋」是一座四等小站，根據官方「12306」App資料，目前每天有4班普速載客列車停靠該站，最長途的一班是從安徽合肥駛來。

中國名字最長的火車站又是哪一個？名字最長的火車站有6個字，是新疆的「羊塔克庫都克」，有點拗口吧？ 說完名字最短和最長火車站，繼續說鐵路迷公認特別的站名。有鐵路迷認為全國最難讀的站名是「樊家圐圙」。這個「四方八面」的火車站在內蒙古烏蘭蔡布市涼城縣；「圐圙」普通話發音為kū lüè，粵語讀「箍略」，它在當地方言中是指「圍起來的草場」。