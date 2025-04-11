中國服貿規模首破1萬億　DeepSeek哪吒2成新動力？

服務貿易，正成為拉動全球貿易的新引擎。中國服務貿易近年加速發展，2024年，中國服務進出口總額首次突破1萬億美元，以DeepSeek、《哪吒之魔童鬧海》、《黑神話：悟空》等為代表的「技術+文化」產品，正成為中國服務的「新特產」。

2024年，中國服務進出口總額超過7.5萬億人民幣，是首次突破1萬億美元，同比增長14.4%，較貨物貿易的增速快近10%，顯示出中國外貿結構正在發生變化。

自2001年加入世界貿易組織（WTO）後，中國服務貿易規模迅速擴大。目前中國的服務貿易規模居全球第二，第一是美國。

2024年，出入境中國的外國人超過6,488萬人次，同比增長超過80%。圖為來自德國的中學生在浙江紹興身穿漢服合影。（圖片來源：視覺中國）

2024年8月，首款國產3A遊戲《黑神話：悟空》上線後在全球熱爆，上線1小時玩家突破100萬，上線1個月收入突破67億人民幣，創造歷史。

2024年，中國首次在全國範圍內對跨境服務貿易建立負面清單管理制度，出台自貿試驗區版和全國版跨境服務貿易負面清單，這被視為服務貿易領域開放的重要里程碑。

不過，中國服貿仍存在2,288億美元逆差，而貨物貿易順差達到7,679億美元，顯示出中國服貿發展有巨大空間。

另外，個人文化和娛樂服務、電信計算機和信息服務出口增長較快，增幅分別為39.3%、12.2%。

當中，旅行服務全年進出口超過2萬億人民幣，仍然是服務貿易的第一大領域，受益於過境免簽等政策，旅行服務出口增長超過156%。

這三匹「黑馬」被視為中國科技、文化創新發展的縮影。

同樣在1月，國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）上映，迅速成為中國影史冠軍，只用21天就登頂全球動畫電影票房排行榜。

2025年1月，中國初創企業深度求索（DeepSeek）橫空出世，其推出的國產AI大模型，僅用20天就錄得1,000萬用戶，改寫全球AI市場格局。

截至2025年3月，《哪吒2》已經衝上全球影視票房榜第五名。（圖片來源：視覺中國）

中國商務部在3月的一個記者會上，提到DeepSeek、《黑神話：悟空》和《哪吒2》，指出中國科技高速發展，正創造服務貿易的新模式。

統計顯示，1979年至2022年，服務貿易佔全球貿易比重從17%增至22.3%，WTO預計，到2040年，這一佔比將超過30%。

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