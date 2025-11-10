中國朱雀三號將首飛　馬斯克：五年內超越SpaceX獵鷹火箭

《界面新聞》10日報道，中國可回收火箭「朱雀三號」將於11月中下旬首飛。此前中國尚未有一款可回收火箭完成過發射任務。「朱雀三號」將有望成為中國第一款投入營運的可回收運載火箭。 據報道，「朱雀三號」已進入首飛關鍵準備階段，為正式入軌發射及一級回收開展各項準備。 與「星艦」技術路線相近 「朱雀三號」是全球首款全不銹鋼液氧甲烷火箭，「不銹鋼+甲烷」的組合更注重複用壽命和未來可擴展性，這一設計與美國SpaceX的「星艦」在技術路線相近。而從發射成本上，「朱雀三號」與「獵鷹9號」對標，其目標是將成本降至每公斤2萬元人民幣以內，基本與獵鷹9號（約為3千美元/公斤）相當。

美國SpaceX董事長兼CEO馬斯克（Elon Musk）此前曾罕見稱讚「朱雀三號」表示，「朱雀三號」融合了SpaceX「獵鷹9號」架構與星艦部分特性，具備挑戰現有可複用火箭市場格局的潛力，如果一切順利，「朱雀三號」可能會在5年內超過「獵鷹」。

冀啟動中國版「星鏈」 「朱雀三號」為藍箭航太旗下火箭，成立於2015年。在中國「星多箭少」背景下，「朱雀三號」的關鍵首飛將揭示火箭複用的可行性，為中國「星鏈」急迫追趕補上關鍵一環，蓄勢待發的規模化星座組網計劃，也將按下啟動鍵。