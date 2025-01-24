中國棋王柯潔當場退賽　指責南韓裁判處理判罰不公

23日，第29屆LG杯世界圍棋棋王戰決賽在南韓首爾迎來決勝局。27歲的中國棋手柯潔九段在比賽中對南韓裁判的判罰提出異議，並選擇退賽，南韓選手卞相壹奪冠。
卞相壹以2比1奪冠
據多家內媒23日報道，主辦方事後發表聲明稱，因為柯潔提子沒有放到棋盒蓋，正常判罰兩目，其間裁判又宣布暫停賽事，柯潔認為變相令對手多了思考時間，提出抗議。在協商後，柯潔要求重賽，但對手不願接受。最終，柯潔選擇退賽。南韓選手卞相壹以2比1的成績奪冠。
報道指出，雖然卞相壹的成績是2勝，但實際上這兩勝全部是因為柯潔被罰所得。三局棋中，唯一完賽的只有第一局，在那局棋中，柯潔執黑以2.5目獲勝。據公開資料，現年27歲的柯潔為中國棋院職業九段，共獲得8次世界冠軍。
提子未放置在棋盒蓋上
據官媒《央視新聞》先前報道，南韓棋院自2024年11月8日起實施新版《南韓圍棋規則》，規定提子如不放置在棋盒蓋上，將警告一次罰2目，警告兩次將判負，此項規定適用於南韓棋院主辦的各項比賽。在中國棋手參加三星盃、LG盃決賽前，南韓棋院已將新規則告知中國代表團。
據報道，在22日決賽第二局時，1比0領先的柯潔九段因兩次提子未放置在棋盒蓋上，被裁判依南韓圍棋規則判負。對此，中國圍棋代表團22日曾當場向南韓方面提出申訴，就規則中未明確放置時間等問題提出異議，並認為判罰過重，「過」「罰」不相匹配。
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