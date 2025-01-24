中國棋王柯潔當場退賽　指責南韓裁判處理判罰不公

23日，第29屆LG杯世界圍棋棋王戰決賽在南韓首爾迎來決勝局。27歲的中國棋手柯潔九段在比賽中對南韓裁判的判罰提出異議，並選擇退賽，南韓選手卞相壹奪冠。

卞相壹以2比1奪冠

據多家內媒23日報道，主辦方事後發表聲明稱，因為柯潔提子沒有放到棋盒蓋，正常判罰兩目，其間裁判又宣布暫停賽事，柯潔認為變相令對手多了思考時間，提出抗議。在協商後，柯潔要求重賽，但對手不願接受。最終，柯潔選擇退賽。南韓選手卞相壹以2比1的成績奪冠。

報道指出，雖然卞相壹的成績是2勝，但實際上這兩勝全部是因為柯潔被罰所得。三局棋中，唯一完賽的只有第一局，在那局棋中，柯潔執黑以2.5目獲勝。據公開資料，現年27歲的柯潔為中國棋院職業九段，共獲得8次世界冠軍。