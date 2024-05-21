中國樓市｜專家稱十年後房子不可能賣白菜價　網民：會賣韭菜價

據《財聯社》20日報導，有統計數據顯示，中國「517」樓市新政後首個週末（5月18-19日），北京中古屋日均成交再次突破1000套，其中18日成交超900套，19日成交超1100套，週末兩天總成交超2000套，基本上達到了2024年「小陽春」的熱度，此外部分新房計劃成交也出現了升溫的現象。

近日，中國社會科學院大學教授、住建部政研中心研究員陳淮做客公開節目《高遠之間》，聲稱不管老人年輕人，只要中國現代化的進程不被打斷，只要中國的人口向城鎮不斷集聚和集中，只要中國將來經濟越發展，一定需要，還將需要更多、更好、更快地蓋房子。

陳淮稱，「房子的供需關係第一個它分為短期供需關係和長期供需關係。」他認為，房地產在一個城市中供大於求還是供不應求，從來不是說有多少存量房沒賣出去，這個房子今年賣的這銷售量上升還是下降，價格變化就能說明問題。至少要8-10年的累積供給，8-10年的累計需求，倆人一比，孰大孰小才能基本說明問題。所以短期內供需關係的就反覆交替，說明不了問題。