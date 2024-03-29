中國標準時間「北京時間」非來自北京？

中國的國家標準時間叫「北京時間」，但大家或沒想到，「北京時間」與北京的本地時間，原來是有分別的，且「北京時間」也不是從北京發出，而是來自西安.....



民國時期全國劃分5個時區 為方便航運，大家需要一個統一時間，於是中國東部較發達地區，包括首都北京所處的東8區時間（比格林威治時間快8小時），自然就被用作計時，稱為「海岸時」。這是中國與東八時區「結緣」的開始。 1902年，清海關提出以「海岸時」為標準時間，在當時實際情況下，使用「海岸時」仍局限於沿海和長江一帶。 到了民國時期，全國被劃分成5個時區，其中的「中原時間」曾被定為交通、電報等領域的標準時間；這個「中原時間」，同樣是東8區時間。可是情況和清朝時差不多，其時標準時未在全國普遍使用。 1949年新中國成立，定都北京，東8區再被確定為中國的標準時間。此際「中原時間」的叫法顯然已不合時宜，中國標準時間遂改稱為「北京時間」。

