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中國
2023-12-27 10:28:52

中國民間棋王顏成龍疑肛珠作弊 浴缸大便沖不走 本人及室友還原經過

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中國民間棋王顏成龍疑肛珠作弊 浴缸大便沖不走　室友還原經過

中國民間棋王顏成龍疑肛珠作弊 浴缸大便沖不走　室友還原經過

中國內地「全國民間象棋爭霸賽」48歲冠軍顏成龍遭爆用「肛珠」作弊傳聞，不僅獎項被大會沒收，他賽後在酒店浴缸大便排泄的行為也引發討論。同房的選手還原事發當時狀況，和顏成龍的行為。

「全國民間象棋爭霸賽」賽事期間和顏成龍同住的選手表示，12月17日顏成龍奪冠軍後，當晚和幾名朋友在酒店房內飲酒慶祝，顏成龍喝了2罐冰凍啤酒之後，疑似腸胃不適，「可能太急了（在浴缸排泄大便）」。

「全國民間象棋爭霸賽」原冠軍顏成龍否認作用「肛珠」作弊（中華網） 「全國民間象棋爭霸賽」原冠軍顏成龍被收賽會回他的冠軍稱號、全部獎項，且不予發放獎金 「全國民間象棋爭霸賽」原冠軍顏成龍與室友選手回應「肛珠」作弊傳聞 「全國民間象棋爭霸賽」原冠軍顏成龍自言在浴缸排泄後曾嘗試沖走但不果。

該選手說，翌日早上顏成龍在廁所用水沖洗浴缸，但沒法沖乾淨。賽事工作人員詢問浴缸異物問題，當時有選手回答不知情。不過與顏成龍同住的選手透露，「我都假裝沒看到，沖不下去好尷尬，那個浴缸口子它很小的」。當日顏成龍先乘車前往機場，比其他選手都早離開，當下沒有找到顏成龍本人詢問。

事後相關聊天截圖在網路傳開，有自媒體猜測，顏成龍是為了要排出塞在肛門內的作弊物，才需要在浴缸排泄及清理。對此，中國象棋協會在聲明中表示，無法證實顏成龍的行為是否存在作弊，但仍收回他的冠軍稱號、全部獎項，且不予發放獎金。又因在浴缸排泄行為破壞飯店公物，對賽事和象棋項目造成負面影響，取消顏成龍1年內參加象棋賽事資格。

顏成龍︰水土不服加飲酒

顏成龍向《上游新聞》否認「肛珠」作弊傳聞，據報，顏成龍表示自己在12月17日晚上和12月18日凌晨肚痾，「實在來不及，才在浴缸裡解決的。前幾次都是用馬桶，這次真的來不及了」，他續指為酒店浴室較大而且較近，馬桶離浴缸4到5公尺遠。

顏成龍解釋自己是北方人，到海南參加比賽時是水土不服，晚上又飲了很多酒，腸胃不適。他還強調，在浴缸排泄大便後，曾嘗試將浴缸排泄物沖掉，可是沖不下去，直至凌晨5時左右就按要求退房了。

當時顏成龍只收到賽委會向他罰款100元人民幣，他以為只是清潔費，怎料事件發酵致被沒收獎金、停賽1年，還傳出他用「肛珠」作弊，他喊冤否認，「我下了40多年棋，我喜歡象棋。了解我的人都知道我不可能作弊，我也不需要作弊。作弊是網路亂說。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

顏成龍 象棋 全國民間象棋爭霸賽
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