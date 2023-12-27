中國民間棋王顏成龍疑肛珠作弊 浴缸大便沖不走 本人及室友還原經過

中國民間棋王顏成龍疑肛珠作弊 浴缸大便沖不走 室友還原經過

中國內地「全國民間象棋爭霸賽」48歲冠軍顏成龍遭爆用「肛珠」作弊傳聞，不僅獎項被大會沒收，他賽後在酒店浴缸大便排泄的行為也引發討論。同房的選手還原事發當時狀況，和顏成龍的行為。 「全國民間象棋爭霸賽」賽事期間和顏成龍同住的選手表示，12月17日顏成龍奪冠軍後，當晚和幾名朋友在酒店房內飲酒慶祝，顏成龍喝了2罐冰凍啤酒之後，疑似腸胃不適，「可能太急了（在浴缸排泄大便）」。