中國汽車重慶論壇發言 李奇：汽車產業成中國第一經濟支柱

內地汽車製造業近年急速發展，中國機械工業聯合會副會長李奇周四在「2024中國汽車重慶論壇」發表演說時稱，汽車產業成中國第一經濟支柱，但仍面臨一些問題和挑戰。 李奇指出，2023年中國的汽車總產值已達到11萬億人民幣，佔全國GDP的比重接近10%，首次超過房地產，成為中國的第一經濟支柱。2023年，中國汽車的新能源產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，分別增長35.8%和37.9%，市場佔有率達到了31.6%。

中國汽車業｜2023年中國汽車出口500萬輛 他指出，汽車製造業帶動不同產業，也帶動就業人口。而新能源汽車，由於融合了大量「汽車之外」的技術，可以說帶動了中國產業發展史上規模空前的技術創新，例如人工智能、5G和物聯網等。不過，新能源汽車產業仍面臨一些問題和挑戰。一方面，電池技術還有較大改善空間，安全、低溫衰減等仍是有待解決的問題 ；另一方面，新能源汽車成本高的問題，它會影響企業可持續健康發展。