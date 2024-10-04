中國海警首度巡航北冰洋　內地學者：用陽謀打破美國布局

近日，中國海警艦艇編隊宣布首次進入北冰洋海域，有報道指此次巡航已抵達美國阿拉斯加附近海域，背後的戰略意義引發關注。對此，中國國際戰略學者楊霄分析指出，這實際上打破了美國的布局。

中俄9月演習和巡邏後再次合作

據中天此前報道，中國海警局2日宣布中國海警艦艇首次進入北極海海域，這也是中俄9月演習和巡邏後，再次合作。

3日晚，中國國際戰略學者楊霄受邀亮相官媒央視旗下「玉淵譚天」，指出此次中國海警派出梅山艦和秀山艦首次行駛至北冰洋，意義十分重大，因為這就像是中國用一個「陽謀」打破了美國試圖在中國周邊布的局。