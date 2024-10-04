中國海警首度巡航北冰洋　內地學者：用陽謀打破美國布局

近日，中國海警艦艇編隊宣布首次進入北冰洋海域，有報道指此次巡航已抵達美國阿拉斯加附近海域，背後的戰略意義引發關注。對此，中國國際戰略學者楊霄分析指出，這實際上打破了美國的布局。
中俄9月演習和巡邏後再次合作
據中天此前報道，中國海警局2日宣布中國海警艦艇首次進入北極海海域，這也是中俄9月演習和巡邏後，再次合作。
3日晚，中國國際戰略學者楊霄受邀亮相官媒央視旗下「玉淵譚天」，指出此次中國海警派出梅山艦和秀山艦首次行駛至北冰洋，意義十分重大，因為這就像是中國用一個「陽謀」打破了美國試圖在中國周邊布的局。
「你可往我亦可往」
楊霄稱，中國海警此次從浙江舟山出發，到俄羅斯短暫地停留之後，一路北上到達了美國的阿拉斯加附近，說明中國海上執法力量不僅能夠突破美國的「第一島鏈」，還能再突破「島鏈」後再航行幾千海里深入至北冰洋，意味在周邊保護中國船隻的合法航行和運輸等發展空間的同時，還能突破封鎖到遠洋護航，挫敗美國擠壓中國空間的企圖。
中國海警在出發前就公開了這次聯巡，說明中國只是在履行《聯合國海洋法公約》等國際法要求履行的國際義務，這包括維護海上安全、保護生態環境等等，都是合理合法的做法，對此美國毫無辦法，「你可往我亦可往」。
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