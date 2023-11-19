中國漁船在日本鹿兒島海域沉沒 21人獲救5人失蹤

一艘中國漁船18日在日本鹿兒島縣下甑島以西海域翻覆，導致26位漁民落海。其中21人被附近漁船救起，另有5人失蹤，中國當局促日方全力搜救失蹤者。

駐福岡總領事要求日方全力搜救

據中國駐福岡總領事館微信公眾號引述，中國海上搜救中心和日本海上保安廳稱，日本時間11月18日下午3點51分，一艘中國漁船在日本鹿兒島薩摩川內市下甑島以西東海海域翻覆，導致26位漁民落海，其中21人被附近中國漁船救起，5人失蹤。

中國駐福岡總領事館獲悉消息後啟動應急機制，與日方有關部門和中國海上搜救中心建立實時聯絡溝通機制，展開救援工作。總領事律桂軍與日本海上保安廳第10管區搜救部門負責人通話，強調中方高度關注和重視落水漁民安危，要求日方動用一切手段繼續全力搜救。