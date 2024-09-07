中國版星艦在軌268天後成功着陸 極神秘暫僅有文字描述

中國宣布自主研製可重複使用試驗航天器，在軌飛行268天後，於6日成功返回預定着陸場，代表相關技術研究取得重要突破。

綜合內媒報道，該航天器於2023年12月14日從內蒙古阿拉善盟額濟納旗境內酒泉衛星發射中心，利用長征二號F運載火箭成功發射，此次試驗的圓滿成功，標誌着中國可重複使用航天器技術漸趨成熟。

2020年9月4日首飛

可重複使用航天器，是指可以迅速穿越大氣層，自由往返於地表與太空運送乘員和有效載荷，也可以較長時間在軌停留和機動完成各種任務的航天器，包括載人太空船、貨運太空船推進飛行器、行星着陸器、太空船等。中國可重複使用試驗航天器在2020年9月4日首飛，在軌飛行兩天後，成功返回預定着陸場。2022年8月5日第二次發射，在軌飛行276天後，返回預定着陸場。

隨着載人航太活動規模擴大，人類在太空停留的時間越來越長，航天器的發射頻次也越來越高，單次使用的載人太空船製造周期和發射費用無法滿足日益擴大的載人航太活動的需求，發展可重複使用航天器技術，是降低載人航太任務成本主要手段之一。