中國球迷為南韓隊接機續惹議 前央視主持王濤批：幾個球星就把氣節弄沒了

世界盃外圍賽中國對南韓的賽事早前在21日晚間開踢，當韓國隊飛抵深圳時，許多內地球迷熱情接機，引發了輿論熱議。最終中國隊以0比3負於南韓隊。 綜合內媒報道，2026年世界盃外圍賽（亞洲區）正在如火如荼進行中，中國對南韓的賽事早前在21日晚間於廣東深圳舉行。孫興民、金玟哉與黃喜燦等人氣球星領軍的南韓隊，19日抵達深圳機場時，有多位中國球迷在場等候。有人高喊球員的名字，有人身穿球星所屬球會的衣服，也有人向球星索取簽名，相當熱情。

「巴西球迷夾道歡迎阿根廷隊到來嗎？」 前官媒《央視》體育主持王濤就此拍片痛批：「怎麼可以去為韓國加油呢？我能理解你喜歡李剛仁，喜歡孫興民我能理解，我也非常欣賞這些韓國球員，但是追星不該是在這個時候。」他認為21日的比賽關乎中國國足出線資格，是榮辱之戰，球迷應該同仇敵愾。 他還舉其他國家為例：「你見過巴、阿世界盃預選賽（外圍賽）的時候，巴西球迷夾道歡迎阿根廷隊到來嗎？」他感嘆「幾個韓國的球星就把你氣節都弄沒了」、「這兩軍交戰先敗一陣我真是無法理解」、「球迷到底都在想甚麼！」