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中國
2023-11-24 15:45:24

中國球迷為南韓隊接機續惹議　前央視主持王濤批：幾個球星就把氣節弄沒了

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中國球迷為南韓隊接機續惹議　前央視主持王濤批：幾個球星就把氣節弄沒了

世界盃外圍賽中國對南韓的賽事早前在21日晚間開踢，當韓國隊飛抵深圳時，許多內地球迷熱情接機，引發了輿論熱議。最終中國隊以0比3負於南韓隊。

綜合內媒報道，2026年世界盃外圍賽（亞洲區）正在如火如荼進行中，中國對南韓的賽事早前在21日晚間於廣東深圳舉行。孫興民、金玟哉與黃喜燦等人氣球星領軍的南韓隊，19日抵達深圳機場時，有多位中國球迷在場等候。有人高喊球員的名字，有人身穿球星所屬球會的衣服，也有人向球星索取簽名，相當熱情。

「巴西球迷夾道歡迎阿根廷隊到來嗎？」

前官媒《央視》體育主持王濤就此拍片痛批：「怎麼可以去為韓國加油呢？我能理解你喜歡李剛仁，喜歡孫興民我能理解，我也非常欣賞這些韓國球員，但是追星不該是在這個時候。」他認為21日的比賽關乎中國國足出線資格，是榮辱之戰，球迷應該同仇敵愾。

他還舉其他國家為例：「你見過巴、阿世界盃預選賽（外圍賽）的時候，巴西球迷夾道歡迎阿根廷隊到來嗎？」他感嘆「幾個韓國的球星就把你氣節都弄沒了」、「這兩軍交戰先敗一陣我真是無法理解」、「球迷到底都在想甚麼！」

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南韓坐擁孫興民、金玟哉、李剛仁3名在歐洲5大聯賽勁旅效力的球星，門票早已經售罄，並嚴格執行實名制入場，打擊黃牛票。 南韓坐擁孫興民、金玟哉、李剛仁3名在歐洲5大聯賽勁旅效力的球星，門票早已經售罄，並嚴格執行實名制入場，打擊黃牛票。 世界盃亞洲區次圈C組分組賽，中國國家隊周二(21日)晚上在深圳主場迎戰由英超熱刺球星孫興民壓陣的南韓隊，最終孫興民梅開二度及貢獻一記助攻下以3:0大勝。（路透社） 世界盃亞洲區次圈C組分組賽，中國國家隊周二(21日)晚上在深圳主場迎戰由英超熱刺球星孫興民壓陣的南韓隊，最終孫興民梅開二度及貢獻一記助攻下以3:0大勝。（路透社） 世界盃亞洲區次圈C組分組賽，中國國家隊周二(21日)晚上在深圳主場迎戰由英超熱刺球星孫興民壓陣的南韓隊，最終孫興民梅開二度及貢獻一記助攻下以3:0大勝。（路透社） 世界盃亞洲區次圈C組分組賽，中國國家隊周二(21日)晚上在深圳主場迎戰由英超熱刺球星孫興民壓陣的南韓隊，最終孫興民梅開二度及貢獻一記助攻下以3:0大勝。（路透社）

「你踢得好自然會得到世界球迷欣賞」

不過，體育評論員黃健翔則認為：「做好輸球的心理準備，只要球隊盡力了，正常發揮了，就平靜接受。萬一有驚喜那是中大獎的感覺，不是挺好嘛」。他也讚賞去機場迎接南韓隊的中國球迷，稱他們表現出來的是對足球的尊重，對實力的認可：「當然，在球場裏，必須全力以赴給中國隊加油！」

內地網友同樣有不同看法，有人認為，「正常現象，有追韓國明星的，就有追韓國球星的」、「足球無國界，你踢得好自然會得到世界球迷欣賞」；但也有網友表示，「行為讓人難以理解，追星請選對時機」、 ​「中國不乏盲目追星之人，缺的是真正的球迷」。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

一名女球迷穿孫興民熱刺球衣入場，後排有國足女球迷大罵：「你是中國人還是南韓人?」 一名球迷穿孫興民在熱刺的7號球衣坐在主隊觀眾席上，挑釁身邊國足球迷，更一度高舉球衣慶祝，結果被噓之餘更有人向他丟水樽。這名球迷及後被其他國足球迷圍毆，最終被保安請離場，有群眾大罵「死漢奸」。 一名球迷穿孫興民在熱刺的7號球衣坐在主隊觀眾席上，挑釁身邊國足球迷，更一度高舉球衣慶祝，結果被噓之餘更有人向他丟水樽。這名球迷及後被其他國足球迷圍毆，最終被保安請離場，有群眾大罵「死漢奸」。 一名球迷穿孫興民在熱刺的7號球衣坐在主隊觀眾席上，挑釁身邊國足球迷，更一度高舉球衣慶祝，結果被噓之餘更有人向他丟水樽。這名球迷及後被其他國足球迷圍毆，最終被保安請離場，有群眾大罵「死漢奸」。 一名球迷穿孫興民在熱刺的7號球衣坐在主隊觀眾席上，挑釁身邊國足球迷，更一度高舉球衣慶祝，結果被噓之餘更有人向他丟水樽。這名球迷及後被其他國足球迷圍毆，最終被保安請離場，有群眾大罵「死漢奸」。 一名球迷穿孫興民在熱刺的7號球衣坐在主隊觀眾席上，挑釁身邊國足球迷，更一度高舉球衣慶祝，結果被噓之餘更有人向他丟水樽。這名球迷及後被其他國足球迷圍毆，最終被保安請離場，有群眾大罵「死漢奸」。 一名球迷穿孫興民在熱刺的7號球衣坐在主隊觀眾席上，挑釁身邊國足球迷，更一度高舉球衣慶祝，結果被噓之餘更有人向他丟水樽。這名球迷及後被其他國足球迷圍毆，最終被保安請離場，有群眾大罵「死漢奸」。 一名球迷穿孫興民在熱刺的7號球衣坐在主隊觀眾席上，挑釁身邊國足球迷，更一度高舉球衣慶祝，結果被噓之餘更有人向他丟水樽。這名球迷及後被其他國足球迷圍毆，最終被保安請離場，有群眾大罵「死漢奸」。 一名球迷穿孫興民在熱刺的7號球衣坐在主隊觀眾席上，挑釁身邊國足球迷，更一度高舉球衣慶祝，結果被噓之餘更有人向他丟水樽。這名球迷及後被其他國足球迷圍毆，最終被保安請離場，有群眾大罵「死漢奸」。
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