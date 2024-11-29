中國用40多年建3046公里綠化屏障　包圍塔克拉瑪干沙漠

為防侵蝕造成國土流失，也為了避免綠洲沙漠化，中國在新疆塔克拉瑪干沙漠外圍築起綠色防護帶，耗時40多年，終於在28日大功告成。

據《央視新聞》報道，塔克拉瑪干沙漠面積33.76萬平方公里，是全中國最大、也是世界上第二大的流動沙漠，邊緣總長度約3,046公里。

世上第二大流動沙漠

截至2023年底，沙漠周邊築起了長度約2,761公里的綠色阻沙防護帶，但剩餘的285公里「缺口」，卻是最難啃的「硬骨頭」。

一年多來，「鎖邊」任務涉及新疆6個縣，共計60多萬人次參與其中，透過生物治沙、工程固沙及光伏治沙等多項措舉，28日上午，在位於塔克拉瑪干沙漠南緣和田地區于田縣，隨着最後一棵玫瑰花苗種下，長達285公里的塔克拉瑪干沙漠邊緣阻擊戰空白區順利實現「鎖邊合龍」。