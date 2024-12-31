中國男睇4545套AV自學日文 通過日語N2檢定 「鳴謝」4大女優(有片)

「傑克‧宋」對日本成人影片（AV）「着迷」，在自學過程中「研究」多達4,545部影片並從中學習如何運用日語，最終他順利通過「日本語能力測試」，並獲取N2級資格。(影片截圖)

不少人會靠動漫、電視劇或電影等媒介學習外語。一名26歲中國男子對日本成人影片（AV）「着迷」，在自學過程中「研究」多達4,545部影片並從中學習如何運用日語，最終他順利通過「日本語能力測試」，並獲取N2級資格（N5為入門等級，N1則為最高等級），即已具備入讀日本專門學校或大學的語言要求資格，引起網民熱烈討論。

外媒報道，該名中國男子以「傑克‧宋」（ジャック・ソン、Jakku Song）為名在YouTube設立頻道，並以簡體中文、英文及日文自我介紹，稱他是中國人，會說中、英語及少許日語，更笑稱自己是「亞洲最後的紳士」。他自言沒有接受過正規日語教育，卻因受日本AV文化「吸引」，從中模仿影片對話並反覆練習如何運用日語，以此與網民互動，並用日文拍片閒聊一些可能在中國不太合適發布的重口味話題。