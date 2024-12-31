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中國
2024-12-31 11:37:08

中國男睇4545套AV自學日文 通過日語N2檢定 「鳴謝」4大女優(有片)

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「傑克‧宋」對日本成人影片（AV）「着迷」，在自學過程中「研究」多達4,545部影片並從中學習如何運用日語，最終他順利通過「日本語能力測試」，並獲取N2級資格。(影片截圖)

「傑克‧宋」對日本成人影片（AV）「着迷」，在自學過程中「研究」多達4,545部影片並從中學習如何運用日語，最終他順利通過「日本語能力測試」，並獲取N2級資格。(影片截圖)

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不少人會靠動漫、電視劇或電影等媒介學習外語。一名26歲中國男子對日本成人影片（AV）「着迷」，在自學過程中「研究」多達4,545部影片並從中學習如何運用日語，最終他順利通過「日本語能力測試」，並獲取N2級資格（N5為入門等級，N1則為最高等級），即已具備入讀日本專門學校或大學的語言要求資格，引起網民熱烈討論。

外媒報道，該名中國男子以「傑克‧宋」（ジャック・ソン、Jakku Song）為名在YouTube設立頻道，並以簡體中文、英文及日文自我介紹，稱他是中國人，會說中、英語及少許日語，更笑稱自己是「亞洲最後的紳士」。他自言沒有接受過正規日語教育，卻因受日本AV文化「吸引」，從中模仿影片對話並反覆練習如何運用日語，以此與網民互動，並用日文拍片閒聊一些可能在中國不太合適發布的重口味話題。

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「傑克‧宋」對日本成人影片（AV）「着迷」，在自學過程中「研究」多達4,545部影片並從中學習如何運用日語，最終他順利通過「日本語能力測試」，並獲取N2級資格。(影片截圖) 「傑克‧宋」大喊感謝AV女優，然後誇張地躺在一堆疑似使用過的衛生紙上(影片截圖) 「傑克‧宋」特意點名感謝「陪」他學習日語的知名女優如蒼井空 「傑克‧宋」特意點名感謝「陪」他學習日語的知名女優如葵司（葵つかさ） 「傑克‧宋」特意點名感謝「陪」他學習日語的知名女優如桃乃木香奈（桃乃木かな） 「傑克‧宋」特意點名感謝「陪」他學習日語的知名女優如本庄玲（ほんじょうすず） 「傑克‧宋」對日本成人影片（AV）「着迷」，在自學過程中「研究」多達4,545部影片並從中學習如何運用日語，最終他順利通過「日本語能力測試」，並獲取N2級資格。(傑克‧宋IG) 「傑克‧宋」對日本成人影片（AV）「着迷」，在自學過程中「研究」多達4,545部影片並從中學習如何運用日語，最終他順利通過「日本語能力測試」，並獲取N2級資格。(傑克‧宋IG) 「傑克‧宋」對日本成人影片（AV）「着迷」，在自學過程中「研究」多達4,545部影片並從中學習如何運用日語，最終他順利通過「日本語能力測試」，並獲取N2級資格。(傑克‧宋IG)

本年12月初，他在影片中表示看完4,545套AV後，深感自己的日語能力已十分不錯，於是決定參加今年的「日本語能力測試」，最終順利最得N2級資格。證書可見他的測試地點為中國。之後，他又特意點名感謝「陪」他學習日語的知名女優如蒼井空（蒼井そら）、葵司（葵つかさ）、桃乃木香奈（桃乃木かな）、本庄玲（ほんじょうすず）等，大喊「真的太感謝你們了」，然後誇張地躺在一堆疑似使用過的衛生紙上，引發觀眾哄笑。

根據日本文部科學省資料，日語能力檢定N2級別僅次於最高級別N1，即「除日常生活所使用之日語外，亦能大致理解較廣泛情境下之日語」，相當於600至900小時的系統性學習日語，更具備入讀日本專門學校或大學的語言要求。

日本網友留言恭賀 「看似搞笑其實非常努力」

影片也有不少日本網友留言恭賀熱議：「考到N2也太厲害了，AV竟然真的能用來學日文啊」、「衛生紙團數＝語言能力」、「看似搞笑，其實非常努力」。，亦有人打趣「下次女友怨我看AV，我就跟他說在學日文」。

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