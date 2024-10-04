中國留學生向澳洲男嬰潑熱咖啡後潛逃 疑簽證被拒洩憤「報復白人」

9個月大的盧卡（Luka）和母親在布里斯本一公園野餐玩耍時，突被一名不認識的男子潑灑熱咖啡，然後奔跑離開。盧卡的面部、上身和手臂嚴重燒傷

澳洲昆士蘭省布里斯8月27日發生一宗襲擊案，一名9個月大男嬰無端遭人淋熱咖啡，導致臉頰、頸、背和胸嚴重灼傷。澳洲警方當時指疑兇為一名33歲外國男子，事發後已迅速離開澳洲，並無透露該男子來自哪個國家，但稱已接觸有關國家的當局尋求協助。官方最新證實男子為中國留學生，有報道指他疑因簽證被拒續期而洩憤「報復白人」。

事發於8月27日中午，9個月大的盧卡（Luka）和母親在布里斯本一公園野餐玩耍時，突被一名不認識的男子潑灑熱咖啡，然後奔跑離開。盧卡的面部、上身和手臂嚴重燒傷，並已做了7次手術，目前已可拆除繃帶，但仍需進一步治療，從大腿上進行皮膚移植，母親稱男嬰或需數年才可康復，「基本上他的童年大部分時間都要處理疤痕」，痛苦記憶將持續終身，「希望有一天正義能夠得到伸張，這場可怕的事件本不該發生」，父親則補充道：「我們只希望他受到應有的懲罰，無論是在澳洲還是在中國。」網民已透過眾籌平台GoFundMe為其家庭籌款逾20萬澳元。

疑犯沒犯罪紀錄 被指「性格古怪難相處」

疑兇於8月31日搭飛機從悉尼機場離開，警方則於12小時方確認其身份，已向其發出全球逮捕令，至本周四方確認疑犯的姓名已被中文傳媒公佈。該名33歲男子據報生於杭州，曾移居山東，2019年持工作假期簽證首次抵澳，後來轉為學生簽證，一直都是以合法途徑出入境，無家人及犯罪紀錄。

小紅書有自稱認識他的在澳華人爆料說，這人一直怪怪的，不好打交道，長期拿著學生簽證在肉廠打工，後來肉廠不要拿著學生簽證的學生了，他大概跑路前要報復一下白人，但是不敢動移民局，卻對無辜小孩動手。

澳洲警方此前指若該男子一經被捕定罪，最高可能被判處終生監禁，探員又表示初時獲得疑兇的名字是錯誤的，而兇徒似乎知道警方調查方法，出現反監控行為。

