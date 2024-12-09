中國留學生涉於馬來西亞非法禁錮未成年少女 庭上否認控罪

新加坡一名15歲中國籍少女，早前在上學途中失蹤，警方隨即展開調查，最終在馬來西亞柔佛州柔佛巴魯火車站路一間酒店將少女救出，並當場逮捕涉案疑犯、22歲中國籍黃姓男留學生。

據《瀟湘晨報》報道，在新加坡就讀大學的22歲中國籍男子黃小南（音譯），涉嫌非法禁錮15歲中國籍少女，他在馬來西亞柔佛州柔佛巴魯法庭庭審時否認有罪，基於被告罪行嚴重，在馬來西亞沒有親屬，因此有棄保潛逃風險，法官最終不准保釋，並將案件定於明年1月27日審訊。