中國留學生涉於馬來西亞非法禁錮未成年少女 庭上否認控罪

新加坡一名15歲中國籍少女，早前在上學途中失蹤，警方隨即展開調查，最終在馬來西亞柔佛州柔佛巴魯火車站路一間酒店將少女救出，並當場逮捕涉案疑犯、22歲中國籍黃姓男留學生。
據《瀟湘晨報》報道，在新加坡就讀大學的22歲中國籍男子黃小南（音譯），涉嫌非法禁錮15歲中國籍少女，他在馬來西亞柔佛州柔佛巴魯法庭庭審時否認有罪，基於被告罪行嚴重，在馬來西亞沒有親屬，因此有棄保潛逃風險，法官最終不准保釋，並將案件定於明年1月27日審訊。
少女沒有上學 父親報警
依起訴書上內容，稱黃小南被控於11月24日下午4時8分，在柔佛州柔佛巴魯火車站路一間酒店，非法禁錮15歲的受害人。上述行為觸犯刑事法典第365條文（非法禁錮），一旦罪成，面臨長達七年的監禁及罰款。據悉，黃男來自廣東省東莞市，其代表律師受詢時透露，其當事人為在新加坡就讀大學，不清楚當事人及受害人的關係。
綜合報道指，柔佛州總警長古瑪11月27日發文告表示，一名48歲中國籍男子前一天向警方報案，指他在新加坡求學的15歲女兒，在11月25日沒有到學校上課，相信是被人擄走。
少女與同鄉男子從柔佛巴魯入境後失蹤
柔佛州警方循線調查發現，少女在11月24日與一同鄉男子從柔佛巴魯入境馬來西亞後，被帶往關丹。「警方根據情報，於星期二在彭亨州關丹地區展開突擊行動，成功救出少女，並當場逮捕一名22歲的中國男子」，警方也從現場帶走手機、衣物及其他物品，並將少女送往醫院接受檢查。
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