中國留美學生身上多處受傷遇害　警懸紅2萬美元通緝亞裔男

美國南加州一名23歲中國女留學生日前在住處遇害，震驚華人圈。洛杉磯警方介入調查後，13日披露疑兇照片，根據畫面顯示，兇手疑為一名亞裔男性，並懸賞2萬美元緝拿這名男性。
未透露創傷類別
《網易》報道，這名遇害的女留學生莊孟寒（音譯，Menghan Zhuang），4日被發現在聖塔克拉利塔（Santa Clarita）住所內遭謀殺，身上有多處傷痕。警方13日在記者會披露調查狀況，稱她身上「多處受傷」，但未透露創傷類別。警方證實，莊孟寒遇害前一晚，曾有一名亞裔男性進入她的公寓，並於次日下午從二樓臥室窗戶離開，之後莊女就被發現死亡。
警方並披露這名男性照片，畫面中這名男性年約20、30歲，身穿黑衣黑褲，亞裔臉孔，警方籲民眾提供線索，並開出2萬美元（約15.6萬港元）賞金，以盡快緝拿這名男子歸案。
白人男友被指涉性暴力
內媒引述莊女一名好友透露，莊女從中國一所高中國際部畢業，成績優異，托福考試（TOEFL）還拿滿分，之後憑優秀成績進入加州藝術學院，還獲得獎學金。
知情人士說，莊女遇害前曾在社交平台發文，控訴其白人男友對她實施性暴力，強迫她進行各種怪異性行為，還有知情者透露，莊女男友從事設計和藝術相關工作，之前就因暴力行為被捕過，但後來釋放，但這些說法都未獲警方證實。
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