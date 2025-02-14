中國留美學生身上多處受傷遇害　警懸紅2萬美元通緝亞裔男

美國南加州一名23歲中國女留學生日前在住處遇害，震驚華人圈。洛杉磯警方介入調查後，13日披露疑兇照片，根據畫面顯示，兇手疑為一名亞裔男性，並懸賞2萬美元緝拿這名男性。

未透露創傷類別

《網易》報道，這名遇害的女留學生莊孟寒（音譯，Menghan Zhuang），4日被發現在聖塔克拉利塔（Santa Clarita）住所內遭謀殺，身上有多處傷痕。警方13日在記者會披露調查狀況，稱她身上「多處受傷」，但未透露創傷類別。警方證實，莊孟寒遇害前一晚，曾有一名亞裔男性進入她的公寓，並於次日下午從二樓臥室窗戶離開，之後莊女就被發現死亡。

警方並披露這名男性照片，畫面中這名男性年約20、30歲，身穿黑衣黑褲，亞裔臉孔，警方籲民眾提供線索，並開出2萬美元（約15.6萬港元）賞金，以盡快緝拿這名男子歸案。