中國發展高層論壇｜李強：打壓遏制損人害己 歡迎外資企業深耕中國

中國發展高層論壇一連兩日於北京釣魚台國賓館召開，周日(23日)的揭幕儀式約720人出席，包括新開發銀行行長羅塞芙、亞洲開發銀行行長神田真人，以及國內外企業家、政府官員、專家學者和國際組織代表。外國企業家包括美國蘋果行政總裁庫克、德國西門子董事會主席博樂仁(Roland Busch)和南韓三星電子會長李在鎔，博樂仁亦是這次論壇的外方主席。報道指，有近30間美國企業代表參與是次論壇，在眾跨國公司之中最多。

國務院總理李強發表主題演講時稱， 當今世界經濟碎片化加劇，不穩定性和不確定性上升，各國應更加開放市場，企業更多共享資源，攜手抵禦風險挑戰，實現共同繁榮。他指脫鈎斷鏈只會加重危機，打壓遏制終將損人害己，如果世界重回落入強勢的叢林法則，將會是歷史的倒退，人類的悲劇。李強表示，中方不反對競爭，但要倡導國際通行規則下的公平競爭，而不是零和博弈，更不是蓄意打壓他國的惡性競爭，無論外部環境如何變化，中國將始終秉持世界胸懷，積極推動普惠包容的經濟全球化，穩步擴大制度性開放，有序擴大自主開放和單邊開放。

中國發展高層論壇｜李強：外資企業是貢獻者

李強又說，外資企業是中國發展不可或缺的參與者、貢獻者，歡迎更多外資企業投資中國、深耕中國，中央將進一步擴大金融、網際網絡、電訊、醫療、教育等領域的開放，加強服務保障，幫助外資企業深度融入中國市場，也希望企業家在維護經濟全球化上發揮作用，形容如果大家團結起來，擰成一股繩就能夠形成強大的合力。