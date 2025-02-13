中國科研團隊近期在位於福建的「政和動物群」發現了距今1.5億年的鳥類化石「政和八閩鳥」，是目前世界上已知最早的鳥類之一，也是唯一確切的侏羅紀鳥類。
政和八閩鳥約重100多克
據新華社今日（2月13日）報道，研究團隊推測，政和八閩鳥的體型接近今天的鳳頭鸚鵡，體重約100多克，生活在類似湖邊沼澤的環境。
政和八閩鳥的研究首次揭示了現代鳥類的身體構型在侏羅紀就已經出現，將以尾綜骨為代表的鳥類重要特徵的出現時間向前推進了近2000萬年，改寫了鳥類演化的歷史。
上述研究由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所及福建省地質調查研究院共同進行，相關成果今日發表於國際學術期刊《自然》。 英國愛丁堡大學古生物學家史蒂芬布魯薩特在配發觀點文章中指出：「政和八閩鳥是里程碑式的發現，是自19世紀60年代初始祖鳥化石發現以來，最重要的鳥類化石。」
證實侏羅紀至少有兩種鳥類
除發現八閩鳥外，研究團隊還在政和動物群發現了一個單獨保存的叉骨。研究結果顯示，該叉骨與出現於白堊紀（約1.3億年前）的今鳥型類非常相似。
這項發現證實了侏羅紀至少有兩種鳥類，如果該叉骨確實屬於今鳥型類，鳥類的起源將會進一步提前。研究人員表示：「這些發現為我們進一步理解生命演化過程打開了一扇窗。」
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