中國科研團隊近期在位於福建的「政和動物群」發現了距今1.5億年的鳥類化石「政和八閩鳥」，是目前世界上已知最早的鳥類之一，也是唯一確切的侏羅紀鳥類。

政和八閩鳥約重100多克

據新華社今日（2月13日）報道，研究團隊推測，政和八閩鳥的體型接近今天的鳳頭鸚鵡，體重約100多克，生活在類似湖邊沼澤的環境。

政和八閩鳥的研究首次揭示了現代鳥類的身體構型在侏羅紀就已經出現，將以尾綜骨為代表的鳥類重要特徵的出現時間向前推進了近2000萬年，改寫了鳥類演化的歷史。