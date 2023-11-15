中國科學家利用AI成功研發火星製氧催化劑 發表國際知名學術期刊

定居火星是人類的夢想，但要先解決缺氧問題。內地團隊近日採用火星隕石，運用AI「機器化學家」僅費時6週分析376萬種組合配方，成功研發新型製氧催化劑。《新華社》報道，中國科技大學團隊，運用AI智能機器人「機器化學家」，採用火星隕石成功研製出新型催化劑，這項研究成果11月14日發表在國際知名學術期刊《自然·合成》（ Nature Synthesis）。

由於火星大氣中的含氧量極低，無法滿足人類生存。至於要如何在火星上製備氧氣？國際學界近年發現火星存在大量的水，那麼便能夠在火星以太陽能發電，再用電從水中解析出氧氣。然而，「電解水」需要催化劑，來解決製氧速度慢、耗能高的限制。另外，從地球運送催化劑的成本非常高昂。再加上火星上低溫、低氣壓、高輻射的環境，對人類登陸後「就地研發」很不利。因此，能否在火星上就地取材研製催化劑，便成為一個關鍵的技術問題。

針對上述問題，中科大和深空探測實驗室研究人員，利用自主研發的智能機器人「機器化學家」，從火星隕石中分析並提取成分，研發出一種新型製氧催化劑，為利用火星上的水製備氧氣提供了高效率、低能耗的解方。

中科大合肥微尺度物質科學國家研究中心主任羅毅表示，這項研究成功驗證了AI人工智能可以自動研製新材料，有望為人類在遠離地球的星球上製備氧氣、建造基地、生產食物等作出貢獻，並利用火星資源研製出更多化學品，幫助人類進一步探索太陽系。據悉，這個「機器化學家」名為「小來」。根據火星隕石的多種化學成分，一共有376萬多種可能的組合配方，如果靠人類團隊一一實驗驗證需耗時至少2000多年。中科大教授江俊表示，「小來學習了5萬多篇相關的化學論文，用智能大腦思考並設計出一個基礎配方，然後做實驗並根據結果不斷調整配比，用6週時間找到最佳配方」。