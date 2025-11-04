中國空間站化身燒烤店　太空人開心直播首次宇宙級燒雞翼

神舟二十一號飛船於1日順利與在軌執行任務的神舟二十號飛船「會師」後，3名遠道而來的太空人已展開與另3名太空人的共同生活。而此次神舟二十一號飛船不僅史無前例帶上4隻小鼠到太空中飼養，還首次帶上了「太空烤箱」，為空間站「太空廚房」增添了新設備。如今，在距離地球400公里的空間站裏，竟飄出了燒雞翼與烤牛排的香味。
3日一部來自外太空的「吃播」影片傳回了地球。「中國航天員在太空烤雞翅」隨後衝上了百度熱搜。影片中太空人們圍繞着「宇宙級燒烤攤」，太空人武飛將6隻雞翅固定在烤架上，並送入太空烤箱中。經過180度28分鐘的高溫烤製，一盤烤雞翼就製作出來了。
10天食譜天天不重複
6名太空人開心地一人一隻品嘗首次在太空新鮮出爐的燒雞翼。接着，神舟二十號太空人王杰與神舟二十一號太空人武飛兩名內蒙古人，還聯手烤製了一盤熱騰騰的黑胡椒牛排。這是空間站首次上新「烤箱」，太空人食品實現了在軌烹飪烘焙。
據中國太空人科研訓練中心介紹，神舟二十一號任務中，食品種類擴展至190餘種，飛行食譜周期延長至10天，可實現對新鮮蔬菜、堅果、蛋糕、肉類等食材在軌烹飪、烘焙加工，達到10天食譜天天不重複。
那麼太空「烤箱」與地面的烤箱有何不同？中國太空人科研訓練中心劉偉波介紹，首先是通過溫控技術、殘渣收集、高溫催化、多層過濾等技術攻關，實現在軌烘烤時的無油煙處理，從而滿足空間站的油煙排放標準。其次是對淨化裝置和整機都進行嚴格測試，使之滿足空間站准入條件，可連續可靠運行500次。
「太空菜園」也取得新突破
此外，「太空菜園」也取得新突破。自神舟十六號任務開始，太空人科研訓練中心開展了在軌植物基質培養研究與驗證，採用再生基質、長效控釋肥和微孔導水技術，實現微重力下水分養分有效供應，實現10批次包括生菜、櫻桃番茄、紅薯等7種植物培養，為太空人提供4.5公斤新鮮果蔬，其中生菜和櫻桃番茄實現了「種子到種子」的全周期培養。
此外，據中國科學院空間應用工程與技術中心3日消息，目前隨行的4隻小鼠也順利入住空間站，均能正常飲食、飲水，活動狀態與行為模式未發現與地面裝置比對實驗組有較大差異，初步觀察小鼠對微重力環境表現出較好的適應力，狀態良好。
