中國空間站化身燒烤店　太空人開心直播首次宇宙級燒雞翼

神舟二十一號飛船於1日順利與在軌執行任務的神舟二十號飛船「會師」後，3名遠道而來的太空人已展開與另3名太空人的共同生活。而此次神舟二十一號飛船不僅史無前例帶上4隻小鼠到太空中飼養，還首次帶上了「太空烤箱」，為空間站「太空廚房」增添了新設備。如今，在距離地球400公里的空間站裏，竟飄出了燒雞翼與烤牛排的香味。

3日一部來自外太空的「吃播」影片傳回了地球。「中國航天員在太空烤雞翅」隨後衝上了百度熱搜。影片中太空人們圍繞着「宇宙級燒烤攤」，太空人武飛將6隻雞翅固定在烤架上，並送入太空烤箱中。經過180度28分鐘的高溫烤製，一盤烤雞翼就製作出來了。