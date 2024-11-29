中國籍男子連環性侵4名在德同胞　假冒女性扮租屋

在中德雙方配合下，德國當局在本月14日逮捕一名43歲的中國籍男子張大鵬，破獲了自今年1月起發生在德國，受害者均為中國女性的連環性侵案。據指，張大鵬會假冒成女性，以租房等名義前往受害者的住所，實施性侵。

內媒《新京報》引述德國警方發布的消息指，嫌疑人名叫張大鵬（Dapeng Z.），被捕時任職於世界著名跑車生產商蓮花汽車（Lotus），負責資訊科技工作。

受害人年齡介於19至33歲

張大鵬的作案手法是冒充為女性，通過在微信或小紅書等社交平台的招租廣告，以租房、預約民宿的名義前往受害者招租的住所，見面後實施性侵害。2024年1月以來，他先後犯下4宗案件，受害者均為中國籍女性，年齡介於19至33歲。

一名留學生李靜（化名）表示：「大家都很關注這件事，非常緊張。」她提到，在德留學生假期回國前，把宿舍或公寓轉租出去是很常見的事：「很震驚很生氣，他瞄準的是廉價學生公寓，專門針對年輕無助的女留學生。」