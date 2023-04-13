中國經濟師：年輕人不生小孩是不對　子女是耐用消費品

中國經濟學家：年輕人不生小孩是不對，子女是耐用消費品。(網上圖片)

中國實施多年一孩政策後，迎來人口嚴重老化，縱使各地發布多項措施鼓勵生育，但生育率仍屢創新低。近日有一名中國經濟學家則批評年輕人不生小孩是不對，更指子女是耐用消費品，帶來的回報不只遠高於衣食住行的即期消費品，甚至比買樓買車這類長期消費品更高，震驚內地網民。

綜合新浪財經報道，中國國際消費品博覽會新浪財經之夜在海南海口舉行，中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲談及收藏品的消費時，指按照美國經濟學家Gary Becker的行為經濟學說，子女是消費品，子女是長周期的消費品，是可以帶來長久回報的耐用消費品。她認為，年輕人不生小孩是不對，「長周期的耐用消費品，他的價值是超過你購買其他消費品的價值。」

有報道指，陳文玲先後為近20個國家部委講授《如何圍繞決策深入調查研究》的專題報告，並多次獲國務院研究室一、二等和重要研究成果獎，多次被評為優秀公務員。從1999年到2008年，連續10年參與了中央經濟工作會議總理講話和每年全國兩會上的《政府工作報告》的起草工作。2013至2017年，作為《政府工作報告》起草組成員，參與起草研究和討論。