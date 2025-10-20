中國經濟｜中國第三季GDP按年增長4.8%符預期

內地第3季國內生產總值(GDP)按年增長4.8%，符合市場預期，增速比第2季減慢0.4個百分點，是4個季度以來最慢。首3季經濟增長5.2%。上季經濟按季增長1.1%，高於市場預期，與第2季相同。 國家統計局以網絡形式發布季度經據數據，是去年7月以來首次沒有發布會。國家統計局表示，首3季穩就業、穩經濟政策舉措接續發力，主要宏觀指標整體平穩，經濟運行保持穩中有進，就業物價整體穩定，新動能穩步成長，民生保障有力有效，經濟運行展現出強大韌性及活力。統計局亦指出，當前經濟運行仍面臨不少風險挑戰，外部不穩定、不確定因素較多，國內經濟回升向好基礎仍要加力鞏固，下一步要推動更積極有為宏觀政策落地增效，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，促進經濟持續健康發展。

國家統計局新聞發言人在網上解讀指，第3季經濟增速回落，主要是外部環境複雜嚴峻、國內結構調整壓力較大等因素共同影響。但統計局強調，實現全年目標仍有較多有利條件，首3季經濟平穩增長，為完成全年目標打下較好基礎，但亦要付出艱苦努力。統計局指，個別國家濫施關稅衝擊全球經貿秩序，國際經貿增長不穩定、不確定加大，外部環境更趨複雜。中國正處於經濟結構調整關鍵期，新舊動能接續轉換存在陣痛，一些長期積累的結構性問題有待化解，部分行業增長減緩導致經濟增速回落。統計局又指，新質生產力為高質量發展增添新動能，形容經濟正換上新的增長引擎。近期宏觀調控進一步加大支持力度，宏觀政策持續顯效將為經濟平穩運行保駕護航，強調內地有充足的政策空間、豐富的政策工具、常態化的政策儲備，能夠有效應對各類風險挑戰。



首3季全國城鎮調查失業率平均值保持5.2% 國家統計局公布，首3季，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，與上半年持平。單計9月，全國城鎮調查失業率及31個大城市城鎮調查失業率均為5.2%，兩者都較前月跌0.1個百分點。 9月工業增加值勝預期 消費及投資持續放緩 內地9月主要經濟指標個別發展，工業增加值遠好過預期，但消費及投資數據持續放緩。9月規模以上工業增加值按年增長6.5%，增速比8月顯著加快1.3個百分點，創3個月新高，並高於市場估計的5%；首3季升6.2%。

9月社會消費品零售總額按年升3%，符合預期，增速比8月減慢0.4個百分點，連續4個月放緩，並創10個月以來最慢；首3季增長4.5%。首3季固定資產投資按年轉跌0.5%，扭轉首8個月的升0.5%，延續放緩趨勢。 按月比較，工業增加值升0.64%，創7個月最快增速；固定資產投資按月跌幅收窄至0.07%，連跌8個月但跌幅是期內最小；消費按月再度轉跌0.18%，是3個月以來最大跌幅。 今年首3季房地產開發投資按年跌幅擴大至約14% 國家統計局公布，今年首3季房地產開發投資按年跌13.9%，跌幅比首8月擴大1個百分點；其中，住宅投資跌12.9%。期內，新建商品房銷售面積按年跌5.5%，銷售額跌7.9%，兩者跌幅分別較首8月擴大0.8和0.6個百分點。

首3季房地產開發企業施工面積跌9.4%，新開工面積跌18.9%。。

原文刊登於 香港電台