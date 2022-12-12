中國網紅尼泊爾直播途中遭刀刺慘叫身亡　據指疑兇為徒弟(有片)

中國網絡近日瘋傳一段懷疑當街殺人影片，影片顯示，有479萬名粉絲追蹤的大陸網紅「小胖闖非洲」近日在尼泊爾直播時，疑似當街遭人用刀狂刺，事主連番慘叫最後身亡。尼泊爾華僑華人協會工作人員透露，兇手已被當地警方拘捕1名37歲中國籍男子，事件疑涉及金錢糾紛和不滿待遇。
綜合報道，網紅「小胖」的堂哥於6日證實有關死訊。他表示， 4日家中接到息，目前死者父母和姊姊剛剛趕到尼泊爾處理此事，但案件具體細節還不清楚。堂哥稱，「小胖」十幾天前才從國內出發，平時的愛好就是到處旅遊，是一個樂於助人的人，目前還沒結婚。
片中慘叫聲不絕 死者助理亦告受傷
尼泊爾華人自媒體「尼泊爾快訊」報道， 4日上午約11時半，尼泊爾加德滿都市商品集散中心新街發生一宗殺人事件， 2名中國人1死1傷。網上影片顯示，「小胖」當時正與助理和另1名網紅兼徒弟3人在大街上正直播，突然遭遇刺殺，當時鏡頭亂晃出現一陣陣慘叫聲，隨後畫面陷入靜止。另有影片見「小胖」滿身鮮血倒在地上不停喝水，還拉起上衣察看腹部傷勢。
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報道指，受傷的32歲李姓男子和29歲甘姓男子隨後被送往附近的醫院接受治療。其中，李男胃部受了很深的傷；甘男的胃、胸部和頭部左側都受了傷。甘男之後在醫院不治。當地警方透露，根據初步調查，這2名傷者與1名37歲男疑犯都是中國人，疑犯已被警方拘捕。另有報道指，疑兇聲稱被死者挪用9千元，並受虧待所以行兇。
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小胖闯非洲，直播尼泊尔遇害。更多视频关注我发 pic.twitter.com/5UPX2m6OQP— 王富贵 (@2d19FKZy3j3bHpy) December 6, 2022