中國網紅尼泊爾直播途中遭刀刺慘叫身亡　據指疑兇為徒弟(有片)

中國網絡近日瘋傳一段懷疑當街殺人影片，影片顯示，有479萬名粉絲追蹤的大陸網紅「小胖闖非洲」近日在尼泊爾直播時，疑似當街遭人用刀狂刺，事主連番慘叫最後身亡。尼泊爾華僑華人協會工作人員透露，兇手已被當地警方拘捕1名37歲中國籍男子，事件疑涉及金錢糾紛和不滿待遇。

綜合報道，網紅「小胖」的堂哥於6日證實有關死訊。他表示， 4日家中接到息，目前死者父母和姊姊剛剛趕到尼泊爾處理此事，但案件具體細節還不清楚。堂哥稱，「小胖」十幾天前才從國內出發，平時的愛好就是到處旅遊，是一個樂於助人的人，目前還沒結婚。

片中慘叫聲不絕 死者助理亦告受傷 尼泊爾華人自媒體「尼泊爾快訊」報道， 4日上午約11時半，尼泊爾加德滿都市商品集散中心新街發生一宗殺人事件， 2名中國人1死1傷。網上影片顯示，「小胖」當時正與助理和另1名網紅兼徒弟3人在大街上正直播，突然遭遇刺殺，當時鏡頭亂晃出現一陣陣慘叫聲，隨後畫面陷入靜止。另有影片見「小胖」滿身鮮血倒在地上不停喝水，還拉起上衣察看腹部傷勢。 警告：以下影片或會令人情緒不安