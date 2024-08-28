中國美女裸辭上市公司董事長秘書 赴夜市擺攤「爽賺逾2倍收入」

到夜市擺攤，有人是為生活所逼，有些人卻是提早走出舒適圈，追求理想的收入。內地杭州夜市一名美女攤販，不久前還是上市公司的董事長秘書，後來辭職到夜市賣丸子湯，她表示雖然辛苦，但比上班自由，而且薪水是之前的2倍以上。

職場壓力大 據《潮新聞》報道，浙江金華美女伍名琴幾個月前還是一家上市公司董事長的秘書，每天畫著精緻妝容到高檔寫字樓上班，但她坦言高級白領雖收入不低，但職場壓力也不小。 「之前的老闆很優秀，可服務精英人士的壓力真的挺大。」，因為擺攤時間自由，收入也不錯，伍名琴後來裸辭來到夜市闖蕩。

夜市擺攤 她每天晚上6點出攤、凌晨12點收工，早上睡到10點，一起床就得準備食材，「瘦肉丸的製作工藝，我是和台州網紅大哥學的，他之前在龍泉賣得很好」。 除了每天上菜市場採購出攤食材，回家絞肉備料，她每天還得帶100公斤的飲用水去攤位，因為攤子無法接水，但每份瘦肉丸都是帶湯賣的。

中國美女裸辭上市公司董事長秘書 赴夜市擺攤「爽賺逾2倍收入」