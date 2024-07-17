中國羽毛球小將張志杰猝死2週「遺體仍在醫院」　印尼羽協：撤回處理團隊

大陸體育資訊平台「直播吧」16日引述印尼媒體消息報導，自從張志杰猝逝事件以來，其遺體始終沒有得到妥善安置，一直存放在他去世的醫院中。

中國17歲羽毛球小將張志杰6月底在印尼舉行的比賽場上，暈厥倒地送醫不治。事發至今已超過2星期，張志杰的遺體一直存放在他去世的醫院。印尼羽毛球協會官員稱，他們已放棄等待家屬的決定，並撤回事件處理團隊。

張志杰猝逝以來其遺體始終沒有得到妥善安置

中國體育資訊平台「直播吧」16日引述印尼媒體消息報導，自從張志杰猝逝事件以來，其遺體始終沒有得到妥善安置，一直存放在他去世的醫院中。

印尼羽毛球協會官員14日受訪時表示他們已經不再等待張志杰家人的決定，並撤回了對張志杰事件的處理團隊。該官員稱，他們跟中方進行了口頭交談，基本上就是說他們最初等到7月13日，但後來延長到了14日。因此至14日中午12時許為止，他們已告別了張志杰的家屬與中國羽毛球協會，因為他們有很多事情要做。