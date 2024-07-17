中國羽毛球小將張志杰猝死2週「遺體仍在醫院」　印尼羽協：撤回處理團隊

中國17歲羽毛球小將張志杰6月底在印尼舉行的比賽場上，暈厥倒地送醫不治。事發至今已超過2星期，張志杰的遺體一直存放在他去世的醫院。印尼羽毛球協會官員稱，他們已放棄等待家屬的決定，並撤回事件處理團隊。
張志杰猝逝以來其遺體始終沒有得到妥善安置
中國體育資訊平台「直播吧」16日引述印尼媒體消息報導，自從張志杰猝逝事件以來，其遺體始終沒有得到妥善安置，一直存放在他去世的醫院中。
印尼羽毛球協會官員14日受訪時表示他們已經不再等待張志杰家人的決定，並撤回了對張志杰事件的處理團隊。該官員稱，他們跟中方進行了口頭交談，基本上就是說他們最初等到7月13日，但後來延長到了14日。因此至14日中午12時許為止，他們已告別了張志杰的家屬與中國羽毛球協會，因為他們有很多事情要做。
該官員表示，印尼羽毛球協會認為他們已提供最大的幫助了，若之後張志杰的遺體需要運回內地，他們願意提供幫助並支付航班費用。
該官員還提到，他們已將決定傳達給了張志杰的家屬和中國羽毛球協會，但未得到回覆。醫院方面則回應稱，張志杰的遺體目前在醫院的冷藏室中，現在仍保存完好。
家屬發文控訴是差勁的醫療條件導致
6月30日，張志杰在2024亞洲青年羽毛球錦標賽混合團體小組賽中，突然在賽場上倒地抽搐，被送往醫院後於當地時間晚間11時20分不幸離世。其家屬事後發文控訴，是不及時的醫療團隊和差勁的醫療條件導致了最糟糕結果。
事發後，世界羽毛球聯盟（BWF）發表聲明稱向張志杰的家人、隊友、中國羽毛球協會以及整個中國羽毛球界表示最深切的慰問。BWF稱正在採取一切必要措施，與亞洲羽毛球聯合會（BAC）和印尼羽毛球協會（PBSI）協商，將徹底審查此事。
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