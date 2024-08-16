內地17歲羽球小將張志杰6月30日在印尼比賽期間，突暈厥倒地送醫不治。張志杰母親本月10日宣稱兒子的遺體至今仍滯留在印尼。張志杰的姑姑15日透露，其遺體將於20日在印尼當地火化。

爺爺奶奶沒見最後一面

綜合內媒報道，距離張志傑猝逝已經過了46天，他的姑姑（網名：婷寶-08256）8月15日在社交平台更新了侄子的最新情況。姑姑表示：「志杰不回國，在印尼20號火化，25號回國在杭州追悼會，最遺憾的是爺爺奶奶都沒有見最後一面。」

回顧事件，張志杰6月30日在2024亞洲青年羽球錦標賽混合團體小組賽中，突然在賽場上倒地抽搐，被送往醫院後於當地晚間11時20分不幸離世。他的家屬事後發文控訴，是不及時的醫療團隊和差勁的醫療條件導致了最糟糕結果。