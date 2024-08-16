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中國
2024-08-16 16:45:32

中國羽毛球手張志杰遺體在印尼火化　猝死逾月調查無下文

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張志杰

內地17歲羽球小將張志杰6月30日在印尼比賽期間，突暈厥倒地送醫不治。張志杰母親本月10日宣稱兒子的遺體至今仍滯留在印尼。張志杰的姑姑15日透露，其遺體將於20日在印尼當地火化。

爺爺奶奶沒見最後一面

綜合內媒報道，距離張志傑猝逝已經過了46天，他的姑姑（網名：婷寶-08256）8月15日在社交平台更新了侄子的最新情況。姑姑表示：「志杰不回國，在印尼20號火化，25號回國在杭州追悼會，最遺憾的是爺爺奶奶都沒有見最後一面。」

回顧事件，張志杰6月30日在2024亞洲青年羽球錦標賽混合團體小組賽中，突然在賽場上倒地抽搐，被送往醫院後於當地晚間11時20分不幸離世。他的家屬事後發文控訴，是不及時的醫療團隊和差勁的醫療條件導致了最糟糕結果。

張志杰在亞洲青年羽球錦標賽混合團體小組賽中在場上突然倒地。（圖／翻攝《大眾日報》）

工作人員表示「不便透露」

據早前報道，張志杰猝逝後，其遺體始終沒有得到妥善安置，一直存放在他去世的醫院中。7月2日，世界羽球聯盟（BWF）曾發文與亞洲羽毛球聯合會（BAC）和印尼羽毛球協會（PBSI）協商，要徹查此事，但至今沒有下文。

根據《大河報》，該報記者8月10日致電「中國羽毛球協會」，詢問進展以及張志杰遺體未能回國的原因，一位工作人員表示，張志杰事件有專門的部門在負責，具體情況請關注官方公告，當記者詢問具體是哪個部門在負責時，工作人員表示「不便透露」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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