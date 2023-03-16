中國自由行｜盤點內地5大最美風景地 人間仙境、地上彩虹一生必去

中國自由行｜「塞外江南」伊犁杏花溝 曾被網民評為「人生中不得不去的100個地方」之一，每年4月是新疆伊犁杏花盛開的季節，在新源縣吐爾根鄉，有一片佔地3萬多畝的杏花林，相信是中世紀時期所遺留至今，這就是著名的伊犁杏花溝。

白色的、粉紅的及深紅的野杏花覆蓋了杏花溝的山腰，既有氣勢磅礴的場面，又有形單影隻的嫵媚，仿佛向世人展示一場花的視覺盛宴，美如夢境。 中國自由行｜「天然畫廊」内蒙古烏蘭布統 烏蘭布統位於內蒙古赤峰市，曾是滿清的皇家獵場，封禁數百年無人涉足，如今是中外聞名的影視基地，像是《還珠格格》、央視版的《射雕英雄傳》及《羋月傳》等著名劇集都在此取景拍攝。

每逢秋冬季，烏蘭布統草原就如同一幅色彩鮮明的油畫，黃土紅葉，繽紛絢麗，美不勝收，令人不得不慨歎大自然的鬼斧神工。 中國自由行｜「人間仙境」浙江仙都 仙都景區位於浙江省麗水地區縉雲縣境內，古稱「縉雲山」，擁有絲毫不遜色於桂林的秀麗山水，以及與黃山和華山旗鼓相當的驚奇險峻。

近年，仙都景區因一幀老人牽牛的照片而紅遍大江南北，照片中，一位農夫領着牛隻從水面上的石橋走過，在河面繚繞的雲霧映襯下，仿佛一幅絕美的山水畫作。 中國自由行｜「地上彩虹」新疆五彩灘 五彩灘位於新疆阿勒泰布爾津縣境內，海拔480米，是通往著名喀納斯湖景區的必經之路。 由於含有不同的礦物質，這裏的岩石顏色多變，以紅色為主，夾雜着藍、紫、黃、白、黑等色彩，乍一看，連綿起伏的彩色山丘猶如一塊超大型的彩虹千層蛋糕鋪展開來，十分神奇。