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2023-03-16 17:31:06

中國自由行｜盤點內地5大最美風景地 人間仙境、地上彩虹一生必去

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不少人自內地通關後都會北上，以下文章便為大家介紹5個最美中國自然風景地。

香港與內地已正式通關，讓我們來回顧一下本欄目介紹的5個最美中國自然風景地，大家北上旅遊就有更多參考和選擇！

文：當代中國

中國自由行｜「塞外江南」伊犁杏花溝

曾被網民評為「人生中不得不去的100個地方」之一，每年4月是新疆伊犁杏花盛開的季節，在新源縣吐爾根鄉，有一片佔地3萬多畝的杏花林，相信是中世紀時期所遺留至今，這就是著名的伊犁杏花溝。

每年4月，位於新疆伊犁的杏花溝就會開滿漫山遍野的杏花，姹紫嫣紅，繁花似錦，絕美風光宛如塞外江南。（圖片來源：視覺中國）

每年4月，位於新疆伊犁的杏花溝就會開滿漫山遍野的杏花，姹紫嫣紅，繁花似錦，絕美風光宛如塞外江南。（圖片來源：視覺中國）

白色的、粉紅的及深紅的野杏花覆蓋了杏花溝的山腰，既有氣勢磅礴的場面，又有形單影隻的嫵媚，仿佛向世人展示一場花的視覺盛宴，美如夢境。

中國自由行｜「天然畫廊」内蒙古烏蘭布統

烏蘭布統位於內蒙古赤峰市，曾是滿清的皇家獵場，封禁數百年無人涉足，如今是中外聞名的影視基地，像是《還珠格格》、央視版的《射雕英雄傳》及《羋月傳》等著名劇集都在此取景拍攝。

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秋天的烏蘭布統繽紛絢麗，猶如一幅天然畫卷，成為攝影愛好者的朝聖地。（圖片來源：視覺中國）

秋天的烏蘭布統繽紛絢麗，猶如一幅天然畫卷，成為攝影愛好者的朝聖地。（圖片來源：視覺中國）

每逢秋冬季，烏蘭布統草原就如同一幅色彩鮮明的油畫，黃土紅葉，繽紛絢麗，美不勝收，令人不得不慨歎大自然的鬼斧神工。

中國自由行｜「人間仙境」浙江仙都

仙都景區位於浙江省麗水地區縉雲縣境內，古稱「縉雲山」，擁有絲毫不遜色於桂林的秀麗山水，以及與黃山和華山旗鼓相當的驚奇險峻。

浙江仙都曾被《人民日報》形容是「既有黃山之奇，更有華山至險，亦不乏桂林之秀」，秀美的山水風光可見一斑。（圖片來源：視覺中國）

浙江仙都曾被《人民日報》形容是「既有黃山之奇，更有華山至險，亦不乏桂林之秀」，秀美的山水風光可見一斑。（圖片來源：視覺中國）

近年，仙都景區因一幀老人牽牛的照片而紅遍大江南北，照片中，一位農夫領着牛隻從水面上的石橋走過，在河面繚繞的雲霧映襯下，仿佛一幅絕美的山水畫作。

中國自由行｜「地上彩虹」新疆五彩灘

五彩灘位於新疆阿勒泰布爾津縣境內，海拔480米，是通往著名喀納斯湖景區的必經之路。

由於含有不同的礦物質，這裏的岩石顏色多變，以紅色為主，夾雜着藍、紫、黃、白、黑等色彩，乍一看，連綿起伏的彩色山丘猶如一塊超大型的彩虹千層蛋糕鋪展開來，十分神奇。

由於獨特的氣候環境，五彩灘傍晚常出現長時間的夕陽，照耀在五彩丘陵上，顏色絢爛奇幻，非常壯觀。（圖片來源：視覺中國）

由於獨特的氣候環境，五彩灘傍晚常出現長時間的夕陽，照耀在五彩丘陵上，顏色絢爛奇幻，非常壯觀。（圖片來源：視覺中國）

每當日落時分，在溫暖和煦的陽光照耀下，五彩灘的岩石會散發出七彩斑斕的光芒，斑斕的景色讓其入圍「神奇西北100景」。

中國自由行｜「詩意楓景」濟南紅葉谷

位於山東濟南的紅葉谷，全名為紅葉谷生態文化旅遊區，佔地逾4,000畝，園內植物品種繁多，包括黃楨、紅楓、紫藤等超過400種，其中，以黃櫨為紅葉谷獨有的觀賞樹種。

紅葉谷内，栽種了百萬餘棵楓樹，漫山遍野都是色彩絢爛的紅葉，在連綿山巒及古建築的映襯下，顯得額外嬌美，是山東濟南一道亮麗的秋日風景。（圖片來源：視覺中國）

紅葉谷内，栽種了百萬餘棵楓樹，漫山遍野都是色彩絢爛的紅葉，在連綿山巒及古建築的映襯下，顯得額外嬌美，是山東濟南一道亮麗的秋日風景。（圖片來源：視覺中國）

每逢深秋，濟南紅葉谷漫山遍野都會布滿色彩斑斕的紅葉，有深紅、褐紅、金黃等，猶如一幅巨型的彩繪地毯，美不勝收，充滿詩情畫意。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閲讀：春暖花海｜新疆伊犁杏花溝 不可錯過的4個賞花攻略

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