中國花式溜冰選手柳鑫宇昨日突然在其IG帳號「自爆」性侵未成年、約炮、貪汙國家隊經費等黑料，衝上微博熱搜。柳鑫宇本人透過搭檔發聲稱內容不實並已報警，目前多部門已介入核查。

其中一則帖文中還稱「吉林省所有的黑幕，國家隊的黑幕，所有十四冬吉林隊北京隊幹的事情，為了保金牌，包括我們的，我都會曝光」，目前該帳號在Instagram上已經查無此人。

綜合中國媒體報導，柳鑫宇的Instagram帳號在20日當天上傳了多則貼文，在自介欄寫下「本人柳鑫宇，自首強姦未成年，染污國家隊經費，賄賂裁判員，連環約炮，欺騙觀眾」。貼文中指稱自己在國外訓練期間拿著國家隊的經費，約炮、泡夜店、出軌、性侵留學生。且貼文還上傳多張柳鑫宇自拍照、本人及其家屬胡建新的身份證。

拍檔微博代發聲明

資料顯示，今年29歲的柳鑫宇出生於吉林長春，為花式溜冰項目運動員。2005年開始與王詩玥搭檔，2人曾在2014年摘得中國全國花式溜冰大獎賽冰舞冠軍，並在2022年北京冬奧會上拿下第12名，創下中國花式溜冰參加冬奧會以來的最佳成績。「自爆」後，柳鑫宇的花式溜冰搭檔王詩玥在微博替他聲明，「柳鑫宇國外社交媒體被惡意盜號，發布內容均不是本人發布，現已報警處理」。有網友質疑柳鑫宇自己本人就有微博帳號，為何是由搭檔替他發聲。

2小時後，王詩玥的帳號再度發文，「大家好我是柳鑫宇，我的INS帳號被他人盜取，發布了不實信息，而且目前我的個人微博帳號也無法登錄。我和王詩玥現在正在備戰訓練，在明天就要比賽的關鍵時刻，出現這種情況，我們非常憤怒。我本人已報警，正在等待警方的後續處理」。

吉林省體育局法宣處表示已關注到此事，運動員正在備戰中，多部門已介入核查。據悉，中國第14屆全國冬季運動會花式滑冰公開組團體賽將在21日登場，柳鑫宇不受風波影響，20日下午仍出現在訓練場上。