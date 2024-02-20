中國花式溜冰選手「自爆」性侵未成年、公費約砲 聲稱IG被盜當局介入調查

中國花式溜冰選20日突在其IG帳號「自爆」性侵未成年、約砲、貪汙國家隊經費等黑料，衝上微博熱搜。本人透過搭檔發聲稱內容不實並已報警，目前多部門已介入核查。

柳鑫宇IG自首強姦未成年 綜合中國媒體報導，柳鑫宇的Instagram帳號在20日當天上傳了多則貼文，在自介欄寫下「本人柳鑫宇，自首強姦未成年，染污國家隊經費，賄賂裁判員，連環約砲，欺騙觀眾」。 貼文中指稱自己在國外訓練期間拿著國家隊的經費，約砲、泡夜店、出軌、性侵留學生。且貼文還上傳多張柳鑫宇自拍照、本人及其家屬胡建新的身份證。 其中一則帖文中還稱「吉林省所有的黑幕，國家隊的黑幕，所有十四冬吉林隊北京隊幹的事情，為了保金牌，包括我們的，我都會曝光」，目前該帳號在Instagram上已經查無此人。