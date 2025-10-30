中國花樣滑冰組合展示東風導彈公仔　國際滑冰總會調查

中國盃花樣滑冰大獎賽冰舞賽上周六（25日）於重慶舉行，賽後中國組合任俊霏、邢珈寧在等候分區成績期間，一度拿起觀眾拋入場內、標有「DF-61」字樣的東風61型導彈造型毛絨公仔，並做出模擬飛行動作；畫面曝光後在網上引起爭議。國際滑冰聯盟（ISU）表示對事件感到遺憾，並已展開調查。

賽事於上周五（24日）至周日（26日）在重慶市舉行。中國代表任俊霏與邢珈寧上周六在比賽結束後，觀眾依照花式滑冰比賽傳統向冰場投擲鮮花或公仔，以示支持。他們於等候區拿起觀眾投擲一個印有「DF-61」字樣，被指是以中國東風-61 型陸基洲際彈道導彈為原型的公仔。畫面所見，邢珈寧和教練鄭汛曾拿公仔作出模擬飛行動作，隨後由任俊霏抱在懷中等待評判打分，最終二人排名第八。

事後有外國網民批評導彈造型公仔象徵軍事，並指在體育賽事上出現相關畫面不合適，甚至呼籲取消選手奧運資格，亦有網民向國際滑冰聯盟投訴。不過，大批中國冰迷認為事件被過度解讀，強調向選手拋送公仔是慣例，涉事兩人只是展示觀眾贈送紀念品，並無任何政治含義。

號稱射程覆蓋全球 被形容中國「戰略王牌」

ISU事後發表聲明稱，注意到在比賽結束後，有觀眾向冰面投擲了一個不適合的毛絨玩具，被剛表演完的滑冰運動員拿在手中。ISU對此表示遺憾，將展開進一步調查；中國花樣滑冰協會、涉事動運員和教練暫未就此事回應。